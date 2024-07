Sprintrace: Antonelli imponeert in regen en wint op Silverstone

Andrea Kimi Antonelli heeft de sprintrace op Silverstone op zijn naam geschreven. De Italiaan deed dat op overtuigende wijze in listige en vooral natte omstandigheden. De wedstrijd werd meerdere malen onderbroken door een rode vlag, meerdere Safety Cars en Virtual Safety Cars. De titelkandidaten Paul Aron en Isack Hadjar kenden een slechte middag. Beiden kwamen in contact met elkaar door een inschattingsfout van Hadjar vielen uit.



Confirming your Silverstone Sprint points scorers 馃嚞馃嚙



A big result for the chasing pack, with our top two in the standings non-scoring 馃搱___Escaped_link_6689f73d53164___ ___Escaped_link_6689f73d53166___ pic.twitter.com/BHWYlnqjQ9 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6689f73d53168___



Voor Antonelli was het even wennen, op pole staan in de Formule 2. Maar een rollende start gaf de Italiaan het voordeel om zelf het tempo en de controle te houden. Vanaf daar stond er geen maat op de Mercedes-junior. Elke keer reed hij gemakkelijk weg van de rest. Dat het gat op het end maar acht seconden was, had te maken met de vele onderbrekingen. Zane Maloney, die de openingsraces won in Bahrein, kwam er niet aan te pas. Kush Maini werd derde, echter continu bezig om teamgenoot Gabriel Bortoleto van zich af te houden in een stevig gevecht. De Braziliaan kwam Maini wel voorbij op het end, maar deed dat onreglementair en ontving een straf van vijf seconden.

PENALTY NEWS 馃摑



Gabriel Bortoleto has been given a 5-second time penalty for passing off-track and gaining a lasting advantage.



He drops to P4, with Kush Maini promoted to P3. ___Escaped_link_6689f73d53169___ ___Escaped_link_6689f73d5316a___ pic.twitter.com/OZRUIDcxKw — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6689f73d5316c___

In het begin van de wedstrijd was het racen nog te doen, maar na een vijftal ronden kwam het met bakken uit de hemel. De wedstrijdleiding kon niks anders dan het zwaaien met de rode vlag, want het was gewoon te gevaarlijk om verder te rijden. Die rode vlag kwam Oliver Bearman goed uit, want in een gevecht was er schade aan zijn voorvleugel die hij kon vervangen. De PREMA-rijder, met een kersvers F1-contract, kende uiteindelijke een teleurstellende race. De Brit vergaloppeerde zich, kwam naast de baan en kon met nul punten in de tas uitstappen.

Paul Aron, debutant en leider in de stand, ervaart tot dusver een moeilijk weekend. De Est vernachelde zijn kwalificatie door een spin en moest starten vanaf P12. Hierdoor wist de Hi-tech Pulse Eight-rijder dat incidenten altijd op de loer lagen. En zo geschiedde. Hadjar, nummer twee van de rangschikking, knalde volop op de auto van Aron. Beiden hadden erg veel schade en waren gedwongen om op te geven. Dure punten gingen verloren en Aron vertoont wat scheurtjes in zijn vorm na een zeer indrukwekkende reeks tot nu toe.

Incredible scenes at Silverstone! 馃く



Here's the moment the top two in the championship BOTH retired from the Sprint Race 馃憞#F2 #BritishGP pic.twitter.com/fH1urt4MM7 — Formula 2 (@Formula2) July 6, 2024

Alle ogen waren gericht op de goede performance van de pas 17-jarige Antonelli. Toch was er ook een andere rijder die een speciale vermelding verdient. Roman Stanek, de teamgenoot van Richard Verschoor bij Trident, reed vanaf de allerplaatste plaats naar de achtste positie en scoorde daarmee nog een puntje. Verschoor zelf werd elfde.