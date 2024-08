Sprintrace: Bearman verslaat Martins in vermakelijke race op Monza

Oliver Bearman heeft zijn tweede overwinning in de Formule 2 te pakken. Op het circuit van Monza was de Brit de sterkste in een zeer vermakelijke sprintrace. De Haas F1-coureur van 2025 finishte voor de Fransman Victor Martins en debutant Joshua Dürksen. Niels Koolen, die zijn debuut maakte in Italië, werd negentiende op grote achterstand. Landgenoot Richard Verschoor kwam niet verder dan P14.



馃弫 LAP 21 / 21 馃弫



OLLIE BEARMAN SECURES HIS SECOND WIN OF THE SEASON WITH A FAULTLESS DRIVE!!! 馃憦馃憦馃憦___Escaped_link_66d384e2c5389___ ___Escaped_link_66d384e2c538d___ pic.twitter.com/GBaRXZetNU — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66d384e2c538f___



Enzo Fittipaldi startte vanwege de reverse grid vanaf pole. Naast hem stond de Belg Amaury Cordeel. Pepe Marti vanaf de tweede startrij pakte brutaal de leiding af. In het middenveld gaat het helemaal mis als Zak O'Sullivan een klein tikje geeft aan rookie Olivier Goethe. Die gaat zijwaarts de baan over en crasht hard in de muur. De chaos zorgde er mede voor dat onder ander Andrea Kimi Antonelli met flinke schade naar de pits moest. De Safety Car moest uitrukken.



In ronde vier gaat de race weer op 'groen'. Fittipaldi heeft een slipstream op Marti en wilde de leiding heroveren. Dat gaat helemaal mis. De Van Amersfoort Racing-coureur verremt zich en schiet door met rokende banden. De Braziliaan viel terug naar P4. Ondertussen was Bearman bezig met een inhaalslag. De PREMA-rijder haalde eerst Martins in voor P2. Toen de Brit koploper Marti wilde passeren bij de eerste bocht, schoot de Spanjaard net als Fittipaldi ook door. Daardoor kwam Bearman aan de leiding en zou die niet meer uit handen geven.

De leukste gevechten gebeurde daarachter voor het podium en andere puntenposities. Dürksen begon op P11, maar de AIX-bolide in zijn handen was een gouden combo. De Paraguayaan had een sterke racesnelheid en passeerde de een na de ander. De teamgenoot van Koolen klom op naar de derde plek. Niet alleen Dürksen had een sterke opmars, ook Gabriel Bortoleto, de nummer twee in de stand, vanaf P20. De Braziliaan kende een teleurstellende kwalificatie, maar liet in de sprintrace zien dat hij uit het goede racehout is gesneden. Na strakke inhaalacties eindigde de mogelijke coureur voor Sauber in 2025 naar P8 en liep een half puntje in op Isack Hadjar die niet verder kwam als de tiende plek. Dat halve punt kwam doordat Dennis Hauger en Bortoleto tot op de duizendsten gelijk over de meet kwamen.



Nummer drie in de stand Paul Aron die een zeer sterke start kende van het seizoen in de Formule 2 is sinds Silverstone zijn 'mojo' kwijt door veel misfortuin en wat foutjes. In een treintje voor P4 probeerde de Est polesitter van de hoofdrace Zane Maloney aan de binnenkant in te halen. Dat liep uit op een fiasco. Hij beschadigde zijn neus en finishte als een van de laatsten. De laatste puntenfinish van Aron was in Hongarije. Directe concurrent Maloney staat nog maar 7 punten achter hem, maar heeft ook zicht op Bortoleto voor P2.

In de stand in het kampioenschap verandert er niet veel. Hadjar blijft ruim aan kop met 165 punten en start zondagochtend als tweede achter Maloney. Bortoleto, de directe concurrent van Hadjar, start in de hoofdrace achteraan in het veld. De Braziliaan heeft 129.5 punten. Aron blijft steken op P3 met 124 punten. Maloney heeft 117 punten. De hoofdrace begint zondagmorgen om 10:05 uur Nederlandse tijd.