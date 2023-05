Hoofdrace: Vesti wint overtuigend van kop tot staart in prinsdom van Monaco

Ondanks wat onderbrekingen heeft Frederick Vesti met speels gemak de F2-hoofdrace naar zich toe getrokken. De Prema-rijder finishte voor Theo Pourchaire en Zane Maloney die allebei profiteerden van een straf voor Victor Martins. Richard finishte weer net naast het podium op een strakke P4.

Vesti behield zijn poleposition. Pourchaire had een puike start vanaf P3, maar Martins kneep hem hard de pas af. De rest van het veld kwam zonder problemen door de eerste ronde heen.

Inhaalacties zijn een uitzondering op de regel in Monaco. Toch was er één prachtige te bespeuren in ronde zestien. Ayumu Iwasa kwam Oliver Bearman tegen die met koude bandjes de pits uit kwam. De Japanner met meer grip prikte zijn bolide brutaal naast die van Bearman.

LAP 16/42



Iwasa with a beautifuuuul move down the inside of Bearman as they enter Mirabeau!

Ploffende motoren in de Formule 2 zijn schaars. Enzo Fittipaldi bracht daar verandering na uitkomen tunnel. Het zorgde voor wat flinke rook en een uiteindelijke Virtual Safety Car.

LAP 19/42



鈿狅笍 Virtual Safety Car 鈿狅笍



Fittipaldi stops on track at the Nouvelle Chicane run-off

Jack Doohan stond plots midden op de baan. Coureurs konden er maar net om heen. De Safety Car kwam meteen in actie. De wagen ging de fik in. Het asfalt was besmeurd en nadat de rookwolken waren verdwenen, besloot de wedstrijdleiding de race tijdelijk te staken.

LAP 22/42



JACK DOOHAN IS OUT OF THE RACE! 馃槼



He's safely out of the car #MonacoGP #F2 pic.twitter.com/q2BMhrUYAc — Formula 2 (@Formula2) May 28, 2023

Na een korte onderbreking en een paar rondes achter de Safety Car werd de groene vlag weer gezwaaid in ronde 27.

In de top drie was Pourchaire zijn landgenoot Martins aan het opjagen, maar dat was na ronde 30 niet meer nodig. Martins kreeg een forse straf voor roekeloos rijden onder dubbel geel, dichtbij de gestrande Doohan. De Fransman kreeg een drive-thru-penalty en verloor veel kostbare tijd.

Vooraan veranderde er daarna niet veel en Vesti was daarmee winnaar in Monaco.