Opmerkelijk: Coureur doet tig pogingen om te keren in Bakoe

In het stratencircuit van Bakoe is het lastiger 'kontje' keren dan op een permanent parcours. De meeste coureurs doen een halve donut met wat rokende banden om de neus van de wagen de goede kant op te krijgen.

Voormalig F2-coureur Mahaveer Raghunathan, die meer bekend stond als brokkenpiloot met veel cash om deze dure hobby uit te voeren, had daar drie jaar geleden in Bakoe daar wat meer moeite mee.

De Indiër was doorgeschoten en stond dwars bij een uitloopstrook. Een halve draai maken leek vanzelfsprekend, maar was voor Raghunathan dus een hele opgave. Dat gaf de volgende hilarische beelden.

The moment that Mahaveer Raghunathan became a legend in Baku with his 7876359856-point turn.



