Bearman maakt top line-up Prema compleet

Het Formule 1-veld is al een tijdje bekend, maar in de Formule 2 ligt nog niet alles vast. Het startveld voor de hoogste opstapklasse van de autosport krijgt echter steeds meer vorm. Het team van Prema heeft nu hun tweede coureur bevestigd en ze beschikken over een geweldige line-up.

De Italiaanse renstal legde eerder al megatalent Andrea Kimi Antonelli vast. De Italiaanse coureur krijgt nu een andere jongeling naast zich. Prema heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat ze gebruik blijven maken van de diensten van Oliver Bearman. De Brit wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment en hij maakt dan ook al deel uit van de Ferrari Academy. Dit jaar mocht hij in de Formule 1 twee trainingen rijden voor Haas.

