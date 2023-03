Sprintrace: Boschung pakt eerste F2-winst uit carrière in Bahrein

Boschung heeft voor de allereerste keer in de Formule 2 een wedstrijd gewonnen. In zijn zevende seizoen won de Campos-rijder de sprintrace in Bahrein en eindigde voor Dennis Hauger en bezorgt het Nederlandse MP Motorsport direct een podium. Formule 3-kampioen van 2022 Victor Martins werd derde.

Boschung startte de sprintrace vooraan dankzij de reserve-grid-regel. De Zwitser houdt de leiding simpel vast. Daarachter is direct het gevecht ontploft voor P2 met wat duw -en trekwerk. Verschoor bivakkeert net buiten de top tien, terwijl Pourchaire van P10 doorstoomde naar de zesde positie. Zonder verdere incidenten raast het veld op weg naar ronde twee van drieëntwintig.

Pourchaire is de man om in de gaten te houden. De Fransman verpulverde iedereen in de kwalificatie. Ondanks dat de ART Grand Prix-coureur als tiende moest starten vanwege de omgekeerde startvolgorde, stoomt hij steeds verder naar voren en ligt na vier ronden al op de vierde positie.

De eerste straffen van 2023 werden uitgedeeld aan Isack Hadjar en Arthur Leclerc. Deze talenten kregen een stop-and-go-penalty omdat de monteurs te laat vertrokken van de startgrid. Voor Leclerc die vijfde ligt, kwam deze straf niet goed uit en ziet een puntenfinish als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Boschung rijdt vooralsnog onbedreigd vooraan en ziet een kans op zijn allereerste overwinning in zijn zevende seizoen Formule 2. Daarachter is er een gevecht om de tweede positie. In de negende ronde zijn Iwasa en Martins met elkaar in gevecht en rijden zij aan zij en wisselen meerdere malen van plek. Lachende derde: Boschung die zijn voorsprong ziet vergroten naar 2.6 seconden.

Op de helft van de wedstrijd ontstaat er een treintje met Iwasa, Martins, Pourchaire en Hauger in de strijd om de tweede positie. Martins dringt opnieuw aan en moet ondertussen ook in zijn spiegels kijken.

Iwasa verdedigt waar die kan, maar moet Martins eerst voorbij laten bij bocht een. De Red Bull-junior geeft niet op en probeert de positie terug te claimen, echter kwam net te kort. Hauger komt door dit gevecht op de staart van Pourchaire en verschalkt hem bij de eerste bocht en neemt P4 over.

Het rubber van Iwasa heeft het ook zwaar te verduren en glipt van de baan af. Hauger profiteert en rijdt op podiumkoers achter Martins en Boschung. Iwasa teruggevallen naar P4 moet opletten dat Pourchaire hem ook niet voorbij steekt.

Met vijf ronden nog te gaan, lijkt alles gespeeld, maar Hauger wil niet van opgeven weten en komt steeds dichterbij Martins. Teamgenoot Jehan Daruvala, ook rijdend voor MP Motorsport, zit weer op de staart van Pourchaire. De bolides van MP lijken op zondag tot leven te komen.

Daruvala is sneller dan Pourchaire, maar komt er niet gelijk voorbij. Hauger is verderop bezig om Martins te verslaan voor de tweede plek. Er ontstaat een intens duel. Op het achterste rechte stuk is de Noor hem dan toch voorbij. Teamgenoot Daruvala is ondertussen het leven aan het zuur maken van Pourchaire, maar kwam uiteindelijk tekort voor P5.

Richard Verschoor, de enige Nederlander in deze klasse, rijdt kleurloos rond buiten de top tien en geeft op in de pits aan het einde van de wedstrijd.