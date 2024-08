Achtergrond: De pechreeks van Richard Verschoor

F2-coureur Richard Verschoor was er helemaal klaar mee in Budapest. Voor de zoveelste keer een glansrijke zege door het putje gespoeld na een diskwalificatie door het overtreden van een technisch reglement. De rijder uit Benschop was zo erg teleurgesteld dat hij zijn team Trident daarna volledig negeerde. Verschoor ging niet naar de meetings en gaf een dag later zijn monteurs geen glimp na het behalen van een derde plek in de hoofdrace. Dit seizoen was het al drie keer raak dat een welverdiende zege door de neus van Verschoor werd geboord, maar het gebeurde vaker in de Formule 2. Hieronder alle gebeurtenissen met negatieve nasmaak op een rij.

Auto te licht (2021)

Verschoor rijdt sinds 2016 in de openwielers. Zijn grootste triomf was in 2019 met de winst in de prestigieuze Formule 3-race in Macau. Na twee jaar Formule 3 kreeg de Nederlander vanaf 2021 de kans om op het een na hoogste niveau te acteren: de Formule 2. Hij pakte zijn allereerste zege in de tweede sprintrace op Silverstone in een veld met onder andere Oscar Piastri, Théo Pourchaire, Ganyu Zhou. Liam Lawson en Felipe Drugovich. Datzelfde jaar kreeg Verschoor meteen te maken met zijn eerste diskwalificatie. In de MP Motorsport-bolide profiteerde hij slim van de vele neutralisaties en kwam als zevende over de meet. Na de technische keurig kwam het teleurstellende verdict: de auto was te licht. Te weinig bandenresten opgepikt bij uitloopronde - . "Het is heel zuur. Ik dacht de kostbare punten met bloed, zweet en tranen te hebben binnen gehaald. Alsnog een diskwalificatie is dan niet lekker’’, reageerde Verschoor teleurgesteld.

Te weinig benzine (2022)

In 2022 – dit keer in de Trident-wagen - kende Verschoor een droomstart door de openingswedstrijd als winnaar af te sluiten in Bahrein, zijn tweede sprintrace-zege. De sprintrace – met een reverse grid van de top tien - is een opwarmertje voor de hoofdrace een dag later, waar ook de meeste eer en punten zijn te verdienen. In de hoofdrace op de Red Bull Ring reed Verschoor was dan eindelijk raak. Verschoor startte als achtste op een nog wat natte baan. Waar de top zeven koos voor de regenband, koos Verschoor voor de slicks. Het bleek tijdens de race meteen een schot in de roos. Het asfalt droogde snel op en binnen no-time reed Verschoor aan kop met een riante voorsprong. De champagne smaakte op het podium extra zoet, maar een uur later moest de Trident-rijder een bittere pil slikken. Diskwalificatie door te weinig brandstof in de tank na afloop. De FIA controleert altijd de benzine, maar kon geen ‘fuel sample’ tappen uit de wagen. Een jaar later nam Verschoor sportief revanche op dezelfde baan met dit keer wel een legitieme zege in de hoofdrace.

Verkeerde instelling gaspedaal (2023)

In de sprintrace op Spa-Franchorchamps startte Verschoor als tweede, dit keer uitkomend voor het team van Van Amersfoort Racing. Na de start kon hij de positie goed vast houden achter de van pole vertrokken Jehan Daruvela. De Indiër kreeg echter opeens problemen met een loszittende hoofdsteun en moest daarvoor naar binnen. Hierdoor kwam Verschoor aan de leiding. De Van Amersfoort Racing-coureur trok een gaatje, maar op het einde verloor hij veel grip. Enzo Fittipaldi rook bloed en kwam binnen rasse schreden naar de staart van Verschoor. In de voorlaatste ronde moest de Nederlander de kop afstaan en reed als tweede over de meet. Maar het feestvieren duurde weer van korte duur. Met net de champagne net achter de kiezen, moest Verschoor weer een beker inleveren vanwege een verkeerde instelling van het gaspedaal. Dit jaar werd Verschoor derde in de sprintrace in de Ardennen. Op zijn socials maakte fans en Verschoor al grappen over ‘een mogelijke kwalificatie’. Dit keer bleef het bij het een lolletje en de beker ging mee in de tas.

Verkeerde instelling gaspedaal (2024)

Verschoor keerde terug naar Trident, een vertrouwde omgeving. Na een teleurstellend begin in het openingsweekend van Bahrein reisde de Nederlander af naar Saoedi-Arabië. Vanaf een tweede positie opende hij de jacht op polesitter Paul Aron. De 23-jarige coureur had meer snelheid en zonder veel moeite passeerde hij de Est op het pijlsnelle circuit. Daarna reed Verschoor een solide race. Dennis Hauger kwam dichtbij, maar kon hem niet bedreigen voor de eerste plaats. Weer een overwinning voor Verschoor, maar na het schallen van het Wilhelmus kwam opnieuw de nachtmerrie. De wedstrijdleiding ontdekte een foute setting met het gaspedaal, hetzelfde euvel zoals in Spa-Francorchamps van een jaar eerder. Ook zijn teamgenoot Roman Stanek, die als tiende eindigde, werd vanwege dezelfde technische overtreding uit de uitslag geschrapt.

Motorpech (2024)

Verschoor had zijn zinnen gezet op de fameuze wedstrijd in de straten van Monaco, één van de belangrijkste races om jezelf in de kijker te rijden. Inhalen is bijna onmogelijk in het prinsdom, dus een goede startpositie is essentieel. Elke rijder aasde op die felbegeerde poleposition. Met de eerste startplek lag de zege voor het grijpen. De rijders werden in de kwalificatiesessie in twee groepen gesplist zodat men minder last heeft van verkeer, gele vlaggen of neutralisaties. Verschoor was de snelste in groep A en moest vanaf de pitmuur billen knijpen of iemand uit groep B hem verbeterde. Dat gebeurde niet met een explosie van vreugde tot gevolg. In de hoofdrace mocht Verschoor dus van pole starten en kon in de voetsporen treden van Nyck de Vries, die in het verleden in de Formule 2 al eens won in Monaco. Tijdens de hoofdrace ging alles crescendo. Echter, de pechduivel zat voor de zoveelste keer weer op één van zijn schouders. Over de boordradio riep de Nederlander dat de motor vermogen verloor. Het werd van kwaad tot erger en Verschoor moest opgeven. Een droom spatte uiteen waar noch hij, noch het team iets aan kon doen. ‘’Het was extreem zwaar en dat zal het waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven. De overwinning lag binnen handbereik, maar wat levert het je op?" zei Verschoor op zijn socials.

Houten plank (2024)

In Hongarije startte Verschoor vooraan op de harde band. Na het doven van het licht behield de Trident-rijder de leiding. Een paar ronden later zat Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli op zijn staart. De Italiaan reed op de zachtste band en wilde dat voordeel zo snel mogelijk uitbuiten. In de vierde ronde ging de 17-jarige hem voorbij en probeerde snel een gat te slaan voordat het rubber over zijn hoogtepunt heen was. Dat lukte mondjesmaat. De harde band kreeg steeds meer de overhand en Verschoor naderde Antonelli. De PREMA-coureur wilde ten koste van alles zijn eerste plaats behouden. Hierdoor vrat de rijder uit Bologna zijn banden op. Verschoor kon uiteindelijk makkelijk passeren. Kush Maini vanaf P3 haalde Antonelli ook in en volgde de Nederlander in zijn kielzorg. De Indiër kon Verschoors tempo niet aan en kwam buiten zijn DRS. De Nederlander kwam weer als eerste over de meet. Uren later de zoveelste deceptie. Weer een diskwalificatie, weer die martelgang. Dit keer was de houten plank onder de wagen teveel afgesleten, 1.3 millimeter teveel. De plank moet minimaal 5 millimeter zijn na de finish. ‘’Ik heb al zo vaak voor lul gestaan op dat podium, interviews gedaan en een uur later is de race weer afgenomen. En vorig jaar heb ik het ook gehad, het jaar ervoor ook twee keer. Ik merk wel dat dit mentaal iets met je doet”, zei Verschoor als reactie op zijn diskwalificatie tegen Clean Nutrition.

Ongeluksgetal

In totaal is Verschoor 45 punten misgelopen, zonder snelste rondes meegerekend. Je kan 25 punten verdienen in de hoofdrace en 10 punten voor de sprintrace. Met deze punten zou de Nederlander in de top zeven hebben gestaan. Nu is het op dit moment plaats dertien, het ongeluksgetal. Toeval? Je zou bijna denken van niet na zoveel pech.