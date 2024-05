Sprintrace: Colapinto wint in laatste ronde na sublieme actie op Aron

De F2-sprintrace was over het algemeen een DRS-optocht van jewelste, maar de inhaalactie voor de zege van Franco Colapinto op Paul Aron in de allerlaatste ronde was om van te genieten. De Argentijn bezorgde het Nederlandse MP Motorsport een belangrijke derde zege en de nodige punten. Zane Maloney deed een paar ronden eerder een soortgelijke manouvre voor P3 en neemt behalve een bokaal ook waardevolle punten mee voor het kampioenschap. De rijder uit Barbedos leidt op dit moment de rangschikking. Richard Verschoor pakte twee puntjes dankzij een P7.

De start van de sprintrace begon zeer chaotisch. Nadat Antonelli zowat stilviel na het doven van de lichten begon het onheil zich te ontvouwen. Meerdere rijders werden slachtoffer van een crash bij de eerste bocht. Onder andere de nummer drie en vier, Hauger en Hadjar, konden op de spreekwoordelijke blaren zitten met een nul score achter hun naam. F3-kampioen Bortoleto en Bearman ontsnapten aan een DNF. Antonelli had dan wel een matige launch omdat zijn wagen niet in de tweede versnelling schoot, maar mag misschien van geluk spreken dat hij om de malaise heen kon rijden.

DRS-trein

Nadat de puinhopen opgeruimd waren, werd de wedstrijd hervat. Het hele veld zat in een mega lange DRS-trein. Niemand kon echt inhalen omdat de voorganger profiteerde van het open klappen van de achtervleugel. Toch kon Aron, Colapinto, Cordeel en Maloney een gaatje slaan naar Bearman en Bortoleto, die waarschijnlijk sneller was dan de Brit maar er niet voorbij kwam. Dat inhalen onmogelijk was, gold niet alleen voor Bortoleto, maar voor bijna iedereen. De wedstrijd werd er niet leuker op. Pas in de laatste paar ronden van totaal 25 was er spektakel met de passeeracties van Maloney om P3 en die van Colapinto om P1. Bij laatstgenoemde was het flink wat duw -en trekwerk in de eerste bocht, want zowel Colapinto en Aron wilden allebei die felbegeerde overwinning. Colapinto was uiteindelijk de meest ggelukkie, dat ook was te horen op de boordradio. Aron liep boos weg van podium.



Opvallend

De PREMA-bolides met Bearman en Antonelli misten snelheid ondanks een sterke kwalificatie. De twee veelbesproken talenten konden niet veel uitrichten vanaf P5 en P11. Ze maakten geen enkele inhaalactie en moesten meer in de spiegels kijken. Bearman bleef hangen op P5 en Antonelli bleef steken op P11, maar steeg later op de avond een plek door een straf van Barnard. De Italiaan gaf na afloop aan aan dat er problemen waren met zijn stuurwiel.

Wie er wel uitsprong zaterdagmiddag was Barnard. De landgenoot van Bearman finishte als zevende. Hij had tot nu toe alleen klasseringen buiten de top tien in de eerste zes wedstrijden. Maar de zevende plek mocht Barnard niet behouden door een diskwalificatie na afloop. Hij volgde de verkeerde startprocedures bij de formatielap. De constantheid van rookie Aron mag ook opgemerkt worden met zijn derde tweede plek van 2024. Toch had de Est liever een eerste winst gepakt dit seizoen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.