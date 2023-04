Hoofdrace: Bearman rijdt perfect weekend na tweede zege in Azerbeidjan

Bearman heeft opnieuw toegeslagen in Azerbeidjan met een unieke prestatie met de winst in de hoofdrace en sprintrace. Red Bull-junior Enzo Fittipaldi verschalkte op het einde Theo Pourchaire voor de tweede positie, die op zijn beurt derde werd. Richard Verschoor eindigde uiteindelijk als negende. In de straten van Bakoe is het vaak chaos en regent het vaak neutralisaties, maar deze editie was het een vrij rustige' hoofdrace.



In vergelijking met andere F2-races in Bakoe kwamen alle coureurs veilig de eerste ronde door. Bearman behield vanaf de pole de leiding en Fittipaldi sloot aan. Pourchaire op de derde plek liet gelijk van zich gelden en haalde in no-time de Braziliaan en de koploper in. Maar Bearman liet zich niet het kaas van zijn brood eten en pakte de Fransman snel weer terug dankzij de DRS en trok een klein gaatje dat veilig genoegw was om P1 te behouden.

Op Iwasa en Hadjar na reed iedereen op de supersoft met de paarse wang. Dit rubber is snel, maar slijt ook rap. Na zeven ronden kwam het kantelpunt en doken meerdere rijders naar binnen om te switchen naar de mediums. De leiders Pourchaire en Bearman gingen in ronde acht van de 29 naar binnen.



De eerste gele vlag kwam op de naam van Brad Benavidez. De Amerikaan schoot rechtdoor. In ronde tien zorgde de PHM Racing by Charouz-rijder opnieuw voor wat ophef. Op een knullige manier kwam Benavidez stil te staan tegen de barrière. Dat veroorzaakte voor een Virtual Safety Car.

Een paar rondes later werd weer groen gezwaaid. Iwasa, de kampioenschapsleider, ging te vroeg op het gas tijdens de neutralisatie en kreeg een vijf-seconden-straf dat hij moest inlossen bij de pitstop. Voor de Japanner was het een rampweekend, want tijdens de sprintrace viel hij uit.



Richard Verschoor was de gehele race in gevecht om het laatste puntje. Na de eerste serie pitstops probeerde Daruvala de tiende plek van de Nederlander af te pakken, maar schoot bij een aanvalspoging van de baan. Verschoor was niks aan te rekenen. Daravula kreeg echter wel een tien-seconden-straf, niet voor de actie op Verschoor, maar voor het onveilig terugkeren op de baan.

Bearman heeft ondertussen de controle op de wedstrijd en reed virtueel aan de leiding met Hadjar en Iwasa die nog naar binnen moesten voor de verplichte bandenwissel. Nadat deze twee jongelingen vooraf verdwenen, kon er weinig nog gebeuren voor Bearman behalve een dosis pech. Dat bleef uit en na 29 ronden werd de Brit als overwinnaar afgevlagd met Fittipaldi als tweede die. De Braziliaan pakte op het end P2 af van Pourchaire die het laatste podiumplekje in beslag nam.

In de tussenstand neemt Pourchaire mey 65 punten de leiding over van Iwasa, die nu derde staat met 58 punten. Vesti staat tweede met 60 punten. Bearman stijgt door zijn twee zeges naar P4 met 41. De Brit maakt zo een tegenvallend begin van het seizoen in één keer goed. Verschoor staat dertiende met 27 punten.



De volgende ronde van het F2-kampioenschap is Imola in het weekend van 20 en 21 mei.