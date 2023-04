Sprintrace: Bearman overleeft chaos in slotfase en wint in Bakoe vanaf P10

Oliver Bearman won de sprintrace in Azerbeidzjan en overleefde een chaotisch slot met meerdere kanshebbers op de zege die slachtoffer werden van crashes.

Prema-teamgenoot Frederick Vesti werd op het allerlaatste moment tweede en had de leiding vlak voor de laatste neutralisatie nog in handen. Jak Crawford profiteerde van alle uitvallers vooraan en werd derde.

Richard Verschoor startte vanaf pole, maar viel uit in ronde een nadat hij de muur lichtjes raakte en zijn neus beschadigde.

Richard Verschoor mocht in de spintrace van pole starten dankzij omgekeerde startvolgorde van de top tien in de kwalificatie. Maar lang kon de Van Amersfoort Racing-rijder niet van genieten. De Nederlander kwam slecht weg en reed zijn neus kapot in de eerste bocht en moest met veel schade naar de pits.

Maloney, startend vanaf P2, kreeg een lekke band na een touché van Martins vlak na het doven van de lichten. Hauger profiteerde van het getouwtrek en stormde vanaf P6 naar de kop.

Boschung zorgde voor de eerste Safety Car van de wedstrijd in ronde drie van eenentwintig na een lichte tik in de muur bij het smalste gedeelte van het parcours. Maloney parkeerde ondertussen zijn bolide in de pits en kwam later op flinke achterstand weer de baan op.

Bij het ingaan van ronde zes werd de wedstrijd herstart en Hauger hield de leiding met een trein van slipstreamende wagens achter zijn MP Motorsport-bolide. Hauger trok samen met Martins een gaatje. Daruvala in de tweede MP Motorsport-wagen volgde op anderhalve seconde met Vesti in zijn kielzog.

Bearman, de beste van de kwalificatie, moest vanaf P10 starten en had zich na vijf ronden opgewerkt naar P5 en begon zich te bemoeien met Daruvala en Vesti. Vesti ging eerst Daruvala voorbij voor de derde plek en Bearman volgde zijn plan en duwde de Indiër terug naar de vijfde plek. Tussen alle gevechten door viel kampioenschapsleider Iwasa uit na problemen met een openstaande DRS.

Met nog acht ronden te gaan bleef Martins loeren op P1. De ART GP-rijder bleef binnen de DRS van Hauger, maar op een echte aanval moest nog gewacht worden.

De volgende crash kwam op de naam van Roy Nissany. Die ging vol in de barrière en zorgde voor puin met zijn aan gort gereden PHM Racing by Charouz-bolide. De Safety Car moest andermaal uitrukken.

Toen de neutralisatie voorbij was na ronde 18 ging het volledig mis in de eerste bocht met meerdere slachtoffers. Wat was er gebeurd? Leider Hauger ging wat wijd, miste de bocht en eindigde in de muur. Martins ramde daarna tegen de barrière omdat hij de lijn van de Noor volgde. Daruvala kon Martins niet ontwijken en schoof met zijn bolide onder de wagen van de Fransman. De HALO deed hier goed zijn werk. Ook Pourchaire, Leclerc en Doohan waren de dupe van de chaotische situatie.

Bearman pakte ondertussen de eerste plek af van Vesti, net voordat er een neutralisatie kwam. Crawford schoof door naar de derde plek. De zooi bij bocht een kon niet op tijd worden opgeruimd en de race werd afgevlagd onder geel. Voor Bearman won hierdoor zijn eerste wedstrijd de Formule 2.