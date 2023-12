Ontwikkeling nieuwe F2-wagen gaat crescendo

In 2024 heeft de Formule 2 nieuwe wagens. Meerdere tests om de bolides klaar te stomen zijn al achter de rug. In Bahrein op het Sakhir International Circuit werd de bolide verder ontwikkeld in een vierdaagse test. F2 adjunct-technisch directeur Pierre-Alain Michot legde uit wat de test inhield.

"Bij de test in Bahrein ging het erom ervoor te zorgen dat de auto aan al onze verwachtingen voldeed op het gebied van prestaties en gedrag, en gewoon aan alle eisen van het ontwikkelingsprogramma voldeed", begon Michot positief op de officiële F2-website.

"We hebben bijna 5000 km afgelegd en eindigden slechts 7 km onder dat aantal, wat jammer is, maar om dat te kunnen bereiken in verschillende sessies rond Magny-Cours, Jerez en Bahrein is goed."

"Tijdens de tests hebben we ervoor gezorgd dat wanneer de motor draait, deze koel genoeg blijft zodat alle systemen binnen het werkbereik kunnen blijven. In Bahrein hadden we niet minder dan 30 graden en de auto gedroeg en reageerde zoals verwacht."

De tests omvatten het uitvoeren van de verschillende downforce-configuraties die volgend seizoen in actie zullen zijn, van het profiel met hoge downforce dat wordt gebruikt op de meest aerodynamisch veeleisende locaties op de kalender, tot de specificatie met lage downforce voor locaties als Bakoe en Monza. Alle verzamelde gegevens voldeden aan de verwachtingen."

Michot voegde toe: “Het is heel belangrijk omdat Bahrein behoorlijk representatief is voor veel parameters die we gedurende het seizoen zullen zien. We hebben het gedrag van de auto kunnen valideren, wat altijd het moeilijkste is bij een nieuwe auto.

"We reden voornamelijk met de specificaties voor gemiddelde en hoge downforce, maar we hebben ook een paar runs gereden met de configuratie met lage downforce, Baku- en Monza-specificaties. Het verliep allemaal zoals verwacht en de auto is in balans, wat overeenkomt met onze verwachtingen."