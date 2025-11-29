Het eerste Nederlandse succes op het circuit van Losail in Qatar is een feit. In de sprintrace van de Formule 2 reed Richard Verschoor een sterke race, en wist hij zijn pole uiteindelijk om te zetten in een sterke zege. Het was zijn vierde F2-zege van het jaar.

Na een aantal vrije maanden keert de Formule 2 dit weekend terug in het voorprogramma van de Formule 1. Op het circuit van Losail mocht Verschoor de sprintrace op de pole position starten, maar toen de lampen uitgingen zag hij de grijsgroene auto van Joshua Dürksen aan hem voorbij vliegen. De Paraguayaan kende een geweldige start, en leek het Verschoor zeer lastig te gaan maken.

De Nederlandse coureur hield zijn hoofd koel, en nam in de vierde ronde de leiding weer over van Dürksen. De Paraguayaanse coureur bleef daarna in het spoor van Verschoor, maar kreeg op geen enkel moment de kans om de aanval echt te openen. Daarachter kwamen de andere coureurs niet echt dichterbij, terwijl Verschoors titelrivalen wat verder naar achteren reden. Alleen Alex Dunne kon op de zesde plaats redelijk in de buurt blijven.

Van Hoepen

De andere Nederlandse coureur Laurens van Hoepen speelde ook een hoofdrol, maar op een iets minder positieve manier. Hij vocht een stevig duel uit met zijn Trident-teamgenoot James Wharton, en dat resulteerde in een touché en een Safety Car. Meerdere coureurs doken tijdens de Safety Car-periode naar binnen voor een bandenwissel, maar Verschoor deed dat niet.

Spannende slotfase

Bij de herstart wist Verschoor zijn positie te verdedigen, terwijl er achter hem zeer veel gebeurde. Met nog een paar rondjes te gaan kwam de Safety Car weer de baan op, dit keer omdat Cian Shields van de baan was gespind. Met nog één rondje te gaan werd het veld weer vrijgegeven, en moest Verschoor er alles aan doen om zijn positie te verdedigen.

De Nederlander deed wat hij moest doen, en hield zijn titeldroom in leven. Verschoor deelde het podium met de sterk rijdende Dürksen en met de Mexicaan Rafael Villagomez.