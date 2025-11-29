user icon
Nederlands succes: Verschoor wint sprintrace in Qatar en blijft titelkandidaat

Het eerste Nederlandse succes op het circuit van Losail in Qatar is een feit. In de sprintrace van de Formule 2 reed Richard Verschoor een sterke race, en wist hij zijn pole uiteindelijk om te zetten in een sterke zege. Het was zijn vierde F2-zege van het jaar.

Na een aantal vrije maanden keert de Formule 2 dit weekend terug in het voorprogramma van de Formule 1. Op het circuit van Losail mocht Verschoor de sprintrace op de pole position starten, maar toen de lampen uitgingen zag hij de grijsgroene auto van Joshua Dürksen aan hem voorbij vliegen. De Paraguayaan kende een geweldige start, en leek het Verschoor zeer lastig te gaan maken.

De Nederlandse coureur hield zijn hoofd koel, en nam in de vierde ronde de leiding weer over van Dürksen. De Paraguayaanse coureur bleef daarna in het spoor van Verschoor, maar kreeg op geen enkel moment de kans om de aanval echt te openen. Daarachter kwamen de andere coureurs niet echt dichterbij, terwijl Verschoors titelrivalen wat verder naar achteren reden. Alleen Alex Dunne kon op de zesde plaats redelijk in de buurt blijven.

Van Hoepen 

De andere Nederlandse coureur Laurens van Hoepen speelde ook een hoofdrol, maar op een iets minder positieve manier. Hij vocht een stevig duel uit met zijn Trident-teamgenoot James Wharton, en dat resulteerde in een touché en een Safety Car. Meerdere coureurs doken tijdens de Safety Car-periode naar binnen voor een bandenwissel, maar Verschoor deed dat niet.

Spannende slotfase

Bij de herstart wist Verschoor zijn positie te verdedigen, terwijl er achter hem zeer veel gebeurde. Met nog een paar rondjes te gaan kwam de Safety Car weer de baan op, dit keer omdat Cian Shields van de baan was gespind. Met nog één rondje te gaan werd het veld weer vrijgegeven, en moest Verschoor er alles aan doen om zijn positie te verdedigen.

De Nederlander deed wat hij moest doen, en hield zijn titeldroom in leven. Verschoor deelde het podium met de sterk rijdende Dürksen en met de Mexicaan Rafael Villagomez.

F2 Nieuws Richard Verschoor GP Qatar 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Richard Verschoor -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 16 dec 2000 (24)
  • Geb. plaats Benschop, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
