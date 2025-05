Nederlandse F2-coureur Verschoor wint sprintrace op sensationele wijze

Het Wilhelmus heeft voor het eerst dit weekend geklonken in Spanje. In de sprintrace van de Formule 2 ging de zege naar Richard Verschoor, die een opmerkelijke inhaalrace reed. Het was zijn tweede zege van het seizoen.

Verschoor wil dit jaar een gooi doen naar de titel in het Formule 2-kampioenschap. Na een goede start van het seizoen en een zege in Saoedi-Arabië zakte hij wat weg, maar in Barcelona liet hij weer zien tot wat hij in staat is. Na een slechte start vocht hij zich knap naar voren, en liet hij zien dat inhalen één van zijn sterke punten is.

Williams-junior Luke Browning pakte bij de start van de sprintrace de leiding, maar in de vierde ronde werd hij gepasseerd door Jak Crawford. Het Amerikaanse Aston Martin-talent leek een goede kans te maken op de zege, maar er gebeurde zeer veel in de race.

Slechte start, maar Verschoor geeft niet op

Verschoor startte als vijfde, maar viel door een probleem bij de start ver terug. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van de MP Motorsport-coureur, en hij werkte zich knap naar voren met een aantal mooie inhaalacties.

In de veertiende ronde pakte Verschoor Red Bull-supertalent Arvid Lindblad met een gewaagde inhaalactie in de eerste bocht. Bij de inhaalactie raakten de twee coureurs elkaar, en spinde Lindblad. Verschoor pakte de zevende plaats, en met nog twaalf rondjes te gaan leek de zege uit zicht te zijn. Sterker nog, Verschoor werd zelf ingehaald door Pepe Marti.

Sensatie na Safety Car

Enkele rondjes later kwam de Safety Car op de baan na een crash tussen Prema-teamgenoten Sebastian Montoya en Gabriele Mini, en Verschoor dook naar binnen voor een setje zachte banden. Met nog vijf rondjes te gaan werd de race weer vrijgegeven, en haalde Verschoor coureur na coureur in.

In de 24ste ronde nam hij zelfs de koppositie over, en wist hij ook Alex Dunne nog achter zich te houden. Het leverde Verschoor een prachtige overwinning op.