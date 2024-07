Antonelli en Bearman flink bestraft na hoofdrace in België

Toptalenten Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli zijn bestraft na de hoofdrace van zondag in België. Beide PREMA-coureurs krijgen gridstraffen die ingaan bij de volgende wedstrijd in Italië op het circuit van Monza. Het heeft voor de rest geen gevolgen van de uitslag van zondag waarbij Antonelli negende werd en Bearman uitviel door een vroeg incident.

Het incident van Bearman gebeurde na het doven van de lichten. De Brit kwam als een raket uit de startblokken, wilde om Zane Maloney heen, raakte hem per ongeluk lichtjes en kwam daarna Pepe Marti tegen die hij over het hoofd zag. Marti en Bearman gleden na de touché samen in de vangrails. De stewards rekenden dit incident de toekomstig Haas F1-rijder zwaar aan en gaven hem de volledige schuld. Hierdoor moet de PREMA-rijder bij de volgende wedstrijd vijf plekken naar achteren op de grid.



Antonelli is nog zwaarder gestraft. Niet zozeer door hemzelf, maar wel door onreglementaire gebeurtenis tijdens de formatieronde. Tijdens het rijden viel er ijs uit de radiatoren, ijs dat wordt gebruikt om de auto te koelen. Dat het ijs op het asfalt komt, is volgens de reglementen niet toegestaan. Omdat het in Silverstone al een keer eerder was gebeurd, krijgt de Italiaan tweemaal een straf van vijf gridplaatsen. De voorwaardelijke straf uit Engeland wordt dus omgezet naar een definitieve straf.



Op de zaterdag stalen beide PREMA-rijders de show in natte en listige omstandigheden. Bearman vanaf P15 reed binnen no-time op de zevende plek, terwijl Antonelli naam en faam maakte door een zeer gewaagde passeeractie bij Eau Rouge op Franco Colapinto. Op zondag viel Bearman dus uit door een crash en Antonelli kwam niet verder dan P9, mede doordat de Mercedes-junior kostbare tijd en posities verloor door een mislukte pitstop.