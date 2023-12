Antonelli na zijn officiële debuut: "Goed gevoel met de wagen"

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste meters in de F2 erop zitten bij de post-season-test in Abu Dhabi. De Italiaan maakte een sensationele overstap naar de laatste horde op weg naar de Formule 1 door de F3 over te slaan. De regerend FRECA-kampioen kende een goede week, maar moest eerst toch eventjes wennen aan de veel snellere wagen.

"Natuurlijk, het verschil in power is groot", begon de pas 17-jarige op de officiële kanalen van zijn team PREMA. "De eerste ronde was vrij bijzonder, helemaal vanwege de acceleratie, en meer snelheid in het algemeen. Het is ook vrij zwaar, lichamelijk gezien."

De rijder uit Bologna liet zich gelijk zien bij de driedaagse test op het Yas Marina Circuit. De Mercedes-junior reed op de eerste middag meteen de tweede tijd. "Ik had een goed gevoel met de wagen. Wel een paar punten waar ik mij moet verbeteren. Met name met het remmen door de carbon remschijven. Je kan ermee harder pushen. Maar uiteindelijk, een positief gevoel in het algemeen. Ik moet op deze manier doorgaan."

Antonelli baant zich snel een weg naar de absolute top door zijn opvallende prestaties. De Italiaan won in 2022 het Duitse en Italiaanse F4. Begin 2023 pakte hij tussendoor als debutant ook het Formula Regional Middle East Championship en won van meer ervaren coureurs. De sterke lijn trok de PREMA-coureur door naar de Europese versie en schreef na een magistrale race op Zandvoort ook die titel op zijn conto.

Het F2-seizoen van 2024 start in Bahrein in het weekend van 1-2 maart. Het programma bestaat uit 14 rondes met in elke ronde een sprint -en hoofdrace.