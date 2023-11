PHM Racing kiest voor Paraguayaanse debutant voor 2024

Het Formule 2-startveld voor het aankomende seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. De hoogste talentenklasse van de autosport kent in het aankomende seizoen een goed startveld. Het team van PHM Racing heeft bekend gemaakt dat ze voor 2024 kiezen voor Joshua Dürksen.

Dürksen is een opvallende keuze, want de Paraguayaan maakt nog geen ijzersterke indruk in zijn eerdere loopbaan. Dit jaar reed hij in de FRECA-klasse en hij zet dus direct een reuze stap naar de Formule 2. Hij volgt hiermee het pad van het megatalent Andrea Kimi Antonelli. Dürksen rijdt onder een Paraguyaanse licentie, maar hij kan er ook voor kiezen om onder Duitse vlag te rijden.