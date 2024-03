Hoofdrace: Fittipaldi wint spektakelstuk in Jeddah

Enzo Fittipaldi heeft de hoofdrace gewonnen in Jeddah voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. De Braziliaan finishte in een waar spektakelstuk ruim voor Kush Maini en Dennis Hauger, die op de streep alsnog derde werd voor een ander Nederlands team: MP Motorsport.

Voor de overwinning was het niet zo spannend, maar daarachter vanaf P2 was een stevig gevecht gaande tussen Maini, Cordeel, Crawford, Hauger en Antonelli. Mede dankzij een late Safety Car kwam deze strijd goed op gang met Hauger in de hoofdrol.

De Noor begon vanaf P6 op de startgrid, maar leek op het end de overhand te hebben op zijn directe concurrenten, zeker nadat de snelle Hadjar weer met pech uitviel. Eerst was debutant Antonelli de pineut die de MP Motorsport-coureur het leven aardig zuur maakte.

In de slotronde lag Hauger vijfde, maar doordat Cordeel - die geen grip meer over had - en Crawford in gevecht kwamen met elkaar kon Hauger op het allerlaatste moment aansluiten. Bij het ingaan van de laatste bocht zag Hauger een kans om met DRS beiden te passeren vlak voor de meet. Crawford werd hierdoor vierde en Cordeel vijfde. Antonelli kon zich niet meer mengen in de strijd en werd zesde.

Leider in het kampioenschap Maloney startte vanaf P15, maar kon uit alle chaos blijven en zich terug vechten naar P7. De coureur uit Barbados blijft aan de leiding in het rijderskampioenschap met 47 punten. Hij heeft 15 punten voorsprong op Fittipaldi en zestien punten op Hauger. Aron, Pepe Marti en F3-kampioen Bortoleto hadden dit keer geen goede dag met nul punten en zakten in het kampioenschap.

Richard Verschoor kende een opvallende race, maar werd alsnog achtste. De Nederlander werd vrijdag in de sprintrace gediskwalificeerd terwijl hij de race won. Door het overtreden van het technische reglement vanwege een verkeerde modus voor het gaspedaal eindigt het weekend niet zoals gehoopt.

Ronde drie van het kampioenschap is over twee weken in Australië.