Organisatie maakt nieuwe starttijd bekend voor sprintrace

De Formule 2-organisatie heeft rond de klok van 16:30 uur Nederlandse tijd bekend gemaakt dat de sprintrace wordt ingehaald op zaterdagmiddag 18:15 uur Nederlandse tijd. De start van de sprintrace in de Formule 2 was eerder uitgesteld door de vele regen die naar beneden kletterde op het circuit van Spa-Francorchamps. De uitstel van de sprintrace had geen gevolgen voor het F1-programma die daarna volgde.

The Sprint Race has been rescheduled to 18:15 local time.



The race was scheduled to start at 14:15, but was postponed due to poor weather conditions.___Escaped_link_66a5747298524___ ___Escaped_link_66a5747298526___ pic.twitter.com/HeO93wY0Oe — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66a5747298528___

Feels like they could just... sit in the car for a bit? 🥲🌧️___Escaped_link_66a5747298529___ ___Escaped_link_66a574729852a___ pic.twitter.com/2rWn6lHQB5 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66a574729852c___