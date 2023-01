Sauber-junior Pourchaire blijft ART trouw

Terwijl de Formule 1-grid al lang en breed rond is, komt er ook steeds meer duidelijkheid over de grid in de Formule 2. Het startveld in de hoogste opstapklasse veranderd veelvuldig maar kent ook een aantal stabiele namen. Het team van ART heeft nu de komst van een Sauber-junior bekend gemaakt.

ART maakte vandaag namelijk bekend dat Théo Pourchaire voor hen zal gaan rijden in 2023. De jonge Fransman heeft al aardig wat ervaring in de klasse en is aan het Formule 1-team van Alfa Romeo verbonden. Pourchaire is onderdeel van het talentenprogramma van Sauber en mocht in die hoedanigheid één vrije training rijden in 2022. Nu kan hij zich dus nog meer gaan klaarstomen op het echte werk.

Pourchaire reed vorig seizoen ook al voor ART Grand Prix en werd vorig jaar vice-kampioen in de klasse achter Felipe Drugovich. In het persbericht van ART spreekt Pourchaire zich uit: "Ik had niet blijer kunnen zijn. Ik ben trots dat ik verder mag gaan met mijn loopbaan bij ART in de Formule 2, het voelt langzamerhand als familie. We hebben in de afgelopen drie jaar de nodige intense momenten beleefd en het is belangrijk dat ik mij goed voor kan bereiden op 2023 met een team dat mij goed kent."