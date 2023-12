DAMS gunt Correa nog een kans

Het Formule 2-veld voor 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Veel van de teams maken hun line-up voor het aanstaande seizoen bekend. Ook het bekende team van DAMS heeft nu de knoop doorgehakt, ze hebben de keuze gemaakt voor een opvallende naam.

De Amerikaan Juan Manuel Correa zal volgend jaar voor DAMS gaan rijden in de Formule 2. Correa is geen supertalent, maar hij heeft wel een bijzondere loopbaan achter de rug. Hij raakte in 2019 zwaargewond bij het ongeval waar Anthoine Hubert overleed. Correa herstelde van een ernstige beenblessure en afgelopen seizoen keerde hij bij Van Amersfoort Racing terug in de Formule 2. Aankomend seizoen mag hij zich dus gaan bewijzen bij DAMS. Hij wordt daar de teamgenoot van Jak Crawford.

