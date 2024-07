Hoofdrace: Hadjar aan kop na zege in Silverstone

De Formule 2 heeft een nieuwe leider in het kampioenschap met Red Bull-junior Isack Hadjar. De Campos-rijder bokste dat voor mekaar door zijn overwinning in de hoofdrace op Silverstone, terwijl concurrent Paul geen punten scoorde. De Fransman kwam wel als tweede over de meet achter de Amerikaan Jak Crawford, maar die kreeg een tijdstraf en viel terug naar de derde plek. Zane Maloney pakte na de sprintrace was zaterdag opnieuw een tweede plek en stijgt hierdoor naar de derde plaats in de stand.

The top 10 after an action-packed Feature Race 馃憞___Escaped_link_668a9f69a02ec___ ___Escaped_link_668a9f69a02ee___ pic.twitter.com/uLnKA9zTiK — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_668a9f69a02f0___

De race op zondagochtend werd onder droge omstandigheden gereden. Hadjar startte vanaf pole, echter kwam zeer slecht weg van zijn plek. Daardoor nam Victor Martins de leiding over en de als komeet vertrokken Oliver Bearman sloot achter de ART GP-rijder aan. Andrea Kimi Antonelli, die bewierookt werd na zijn sterke optreden in de regen op de zaterdag, had ook een puike start vanaf plaats tien. Echter in zijn opmars knalde Kush Maini op het achterwiel van de 17-jarige Italiaan. De PREMA-coureur moest na een paar bochten de wedstrijd al staken. Het zorgde meteen voor een eerste Safety Car.



In ronde vier stond er opnieuw een andere wagen stil. Dit keer een andere debutant: de Paraguayaan Joshua Dürksen. Die werd de pas afgesneden door Paul Aron bij Copse Corner. Dürksen moest noodgedwongen uitwijken, kwam op het gras, raakte de Est en kwam tot stilstand in het grind. Aron kreeg uiteindelijk een straf voor de defensieve actie. Het zorgde ervoor dat de Hitech-Pulse-Eight-coureur zo goed als kansloos was voor punten. Aron, die als leider van de rangschikking dit weekend inging, kende opnieuw een slechte dag. De indrukwekkende vorm van begin dit seizoen beginnen steeds meer haarscheurtjes te vertonen, dan wel door foutjes, dan wel door pech. Op de zaterdag knalde titelrivaal Hadjar nog op hem.

Na de pitstops werd duidelijk dat de zege ging tussen Hadjar en Crawford. Beiden moesten wel nog Martins voorbij en hier verloor Hadjar veel tijd en vrat daardoor ook meer van zijn rubber. Na een episch duel ging de Red Bull-junior in de eerste bocht eindelijk langs Martins, die doorschoot en van de baan af ging. Crawford had hierdoor momentum en kon met DRS verderop Hadjar passeren. Echter, de Amerikaan had wel een vijf-seconden-straf boven zijn hoofd hangen. De DAMS-rijder kon nog een gat slaan, maar dat was niet voldoende om die vijf seconden goed te maken.

LAP 18/29



Hadjar comes back at Martins and makes the pass! 馃憦



The run side-by-side through Stowe and the Club chicane, but the Red Bull junior storms by! #F2 #BritishGP pic.twitter.com/AI9ki6yvJx — Formula 2 (@Formula2) July 7, 2024

Hadjar leidt het kampioenschap met 133 punten, voor Aron met 117 punten. Maloney verbeterde zijn positie en staat derde plaats met101 punten, F3-kampioen Gabriel Bortoleto pakte opnieuw waardevolle punten en staat vierde op 98. Franco Colapinto staat op P5. met 92 punten na een strakke inhaalrace vandaag.

Campos Racing leidt het teamklassement met 171 punten. MP Motorsport pronkt op de tweede plaats met 158. Invicta Racing staat slechts twee punten daarachter op de derde plaats, terwijl Hitech Pulse-Eight en Rodin Motorsport de top vijf compleet maken met 142 en 120 punten.



De volgende ontmoet in de Formule 2 is in Boedapest voor ronde 9 van het seizoen 2024, van 19 tot 21 juli.