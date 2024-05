Hoogtepunten: Verschoor in zak en as, woedende Hadjar, Lucky Zak

De Formule 2 werkte in het voorportaal van de Formule 1 de sprint -en hoofdrace af in Monaco. De wat voorspelbare sprintrace werd gewonnen door debutant Taylor Barnard. In de hoofdrace was er genoeg gebeurd om over na te praten. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen.

Altijd pech

Richard Verschoor was vrijdag de gevierde man met de zeer felbegeerde poleposition, maar zat zondagochtend bij de hoofdrace weer in zak en as. De Trident-rijder was op weg naar een strakke overwinning, maar voor de zoveelste keer in een kansrijke positie stond de Nederlander met lege handen. Tijdens de wedstrijd kreeg Verschoor te maken met pech en viel uit. Met tranen in zijn ogen moest hij leidend toezien dat een prachtige zege door zijn neus was geboord.

Heartbreak for Richard Verschoor 馃挃___Escaped_link_6653b0139e3c1___ ___Escaped_link_6653b0139e3c2___ pic.twitter.com/YtEXtu8Vrg — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6653b0139e3c4___

Lucky Zak

Zak O'Sullivan kneep vast in zijn handjes om te checken of hij echt de hoofdrace had gewonnen. De Brit startte buiten de top tien op een hardere compound om zo lang mogelijk door te rijden, gokkend op een onderbreking om voordeel te halen uit de pitstop om daarmee veel terrein goed te maken. En die kwam. De VSC werd geactiveerd in de absolute slotfase omdat twee coureurs op elkaar klapten. En dat kwam dus O'Sullivan heel goed uit. De ART-coureur reed voor Hadjar de pits uit als eerste en gaf die plaats niet meer uit handen.

Have you got any plans to celebrate then, Zak? 馃槀馃洬@ZakOSullivan ___Escaped_link_6653b0139e3c6___ ___Escaped_link_6653b0139e3c7___ pic.twitter.com/wqZW0D2CGF — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6653b0139e3c9___

Boze Hadjar

Er was één iemand niet zo blij met die VSC en de verloren race: Isack Hadjar. De Red Bull-junior was ontzettend boos over hoe dit kon gebeuren. Over de boordradio zat de Fransman te tieren richting zijn engineer. De beelden hieronder spreken voor zich.

Hadjar radio post race pic.twitter.com/2ZtFbJFTWu — Ken - NYCK POINTS (@KenLovesCars) ___Escaped_link_6653b0139e3cb___

PREMA steelt de show

Inhalen op Monaco is niet altijd een utopie, zo bewezen PREMA-coureurs Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman. Antonelli kwam op koude bandjes vlak voor de Brit de pits uit. Bearman had wel veel grip en dat zorgde voor een prachtig en respectvol duel tussen deze jonge kemphanen. Bearman kwam als gelukkige de bus uit en Antonelli verloor tijd en belangrijke baanpisitie.

Prema 馃啔 Prema



Ollie Bearman and Kimi Antonelli had a brilliant battle in the streets of Monte Carlo during the Feature 鈿旓笍@PREMA_Team ___Escaped_link_6653b0139e3cd___ ___Escaped_link_6653b0139e3ce___ pic.twitter.com/tKXlQl4arY — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6653b0139e3d0___

Consistentie

Veel aandacht gaat uit naar rookie Antonelli en de veelbesproken Bearman. Maar eigenlijk mogen we ook eens inzoomen op de 19-jarige Paul Aron. Net als Antonelli een rookie met wat meer ervaring achter de kiezen. Titels in openwielers won de Est niet, maar was altijd van voren te vinden. In de F2 heeft Aron elk weekend een podium gescoord. Ondanks het ontbreken van een zege staat de Est wel bovenaan in de rangschikking. De Hitech Pulse-Eight-rijder laat consistentie zien van een hoog niveau. Kort geleden was hij Mercedes-junior, maar misschien krijgen de Duitsers nu wel spijt van het laten gaan van Aron.

Stand

Na vijf rondes is dit de stand. Het volgende F2-weekend is in Barcelona over vier weken.