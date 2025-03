Verschoor grijpt podium net mis bij sprintrace in Melbourne

Richard Verschoor zijn vijfde F2-seizoen begonnen met een vierde plaats in de sprintrace. De MP Motorsport-coureur startte vanaf de zesde positie en kon een aantal posities goed maken in een wedstrijd vol neutralisaties. Op de finishlijn kwam de Nederlander zeven tienden tekort op debutant Luke Browning om zijn eerste beker van 2025 mee naar huis te nemen. De wedstrijd werd een prooi voor Joshua Duerksen die dankzij zijn overtuigende zege automatisch de leiding pakt in het kampioenschap.



Wat er gebeurde



Joshua Duerksen maakte een geweldige start vanaf de tweede positie en haaldeF3-kampioen Leonardo Fornaroli in, terwijl Browning bleef steken. Dino Beganovic zakte twee plekken terug vanaf P4 na een inhaalactie van Verschoor en Stanek. Na een Virtual Safety Car in de derde ronde door het incident van titelfavoriet Victor Martins, werd de race hervat in de ronde daarna. Verschoor zat te azen op een podiumplek, maar een tweede neutralisatie staakte de verdere opmars van de Nederlander vanwege een spin van Max Estorson

Na de tweede herstart verhoogde Duerksen het tempo en sloeg een gat naar de rest van het veld. Fornaroli op P2 keek meer in zijn spiegels als vooruit en moest zijn positie tegen Browning en Verschoor met hand en tand verdedigen.

Een prachtig gevecht om de tweede plaats leek zich steeds meer te ontvouwen, maar de tweede safety-car-periode onderbrak andermaal een epische strijd. Na de derde hervatting reed Duerksen weer weg van de achtervolgers. Vooraan veranderde niet veel, waardoor de coureur uit Paraguay zijn derde F2-zege boekte uit zijn loopbaan. In 2024 behaalde de AIX-racing-rijder al twee overwinningen met een gewonnen wedstrijd in Azerbeidjan en Abu Dhabi.Verschoor eindigde als vierde achter Browning en Fornaroli, gevolgd door Stanek, Montoya, Minì en Martí, die de laatste punt behaalde op P8.



Hoofdrace



Zaterdagnacht Nederlandse tijd staat de hoofdrace van de Formule 2 op het programma. Verschoor start dan vanaf de tweede startrij. In de hoofdrace kunnen er meer punten worden verdiend. De puntentelling is daar hetzelfde als in de Formule 1. Ook is er in de hoofdrace een verplichte pitstop.