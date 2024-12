Van Amersfoort Racing kondigt eerste coureur voor F2-seizoen 2025 aan

Van Amersfoort Racing heeft de eerste coureur voor 2025 bekendgemaakt. De 21-jarige Brit John Bennett zal, net als tijdens de laatste twee races van 2024, ook volgend jaar voor het Nederlandse team op de Formule 2-grid staan.

De Formule 2-grid van 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Zeventien van de tweeëntwintig rijders voor volgend jaar waren al aangekondigd, en bij elk team was er al minimaal één coureur bekendgemaakt voor 2025, maar het Nederlandse Van Amersfoort Racing (VAR) liet nog even op zich wachten. Daar is nu verandering in gekomen.

John Bennett zal volgend jaar namelijk zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 gaan afwerken en dit gaat hij doen bij VAR. De 21-jarige, die eerder dit jaar vicekampioen werd in het GB3-kampioenschap, mocht de laatste twee raceweekenden van 2024 in Qatar en Abu Dhabi ook al racen voor het Nederlandse team. Hij was de vervanger van Enzo Fittipaldi, die was overeengekomen met VAR om het seizoen niet af te maken. Bennett werd achtste tijdens de hoofdrace in Qatar en scoorde zodoende vier punten.

Volgens het Nederlandse team heeft Bennett, die eerder al de F2-test in Abu Dhabi en een F3-test afwerkte voor VAR, aangetoond de Formule 2 aan te kunnen, waardoor hij nu is aangekondigd als fulltime rijder voor VAR in de Formule 2 in 2025. Daar is de jonge Brit zelf erg blij mee. "Ik ben verheugd om in 2025 met VAR in de Formule 2 te racen. Sinds mijn eerste testdag in de Formule 3 is het een geweldige omgeving om in te werken. Bedankt aan het team voor al hun steun en ik kan niet wachten om volgend jaar te beginnen!"

Het is nog niet bekend wie de teamgenoot van Bennett zal gaan worden.