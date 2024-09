Hülkenberg kan geluk niet op na P6: "Was bijna perfect"

Nico Hülkenberg was misschien wel dé verrassing van de dag. De Duitser, die het hele weekend niet bepaald was opgevallen, kwam in de kwalificatie boven drijven en ging met P6 aan de haal.

"De uitvoering en de rondes waren goed. Er zat, denk ik, niet veel meer in. Het was bijna perfect, dus ik ben erg blij", vertelt Nico Hülkenberg na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. Dat de Duitser in Q3 terechtkwam, was behoorlijk verrassend te noemen. Williams en Visa Cash App RB leken in het middenveld de te kloppen teams, maar konden het tijdens de kwalificatiesessie - op Yuki Tsnuoda na - niet bolwerken. Hülkenberg, die inmiddels met 14-3 voor staat in het kwalificatieduel met zijn teamgenoot Kevin Magnussen (P14 in kwalificatie), had dit resultaat zelf ook niet aan zien komen.

"P6 is erg goed, ook behoorlijk onverwachts. We wisten van tevoren dat het dicht bij elkaar zou zitten, dus Q3 halen zou moeilijk worden. Maar in elke sessie zaten we aan de goede kant van de streep. Het voelt goed en nu moeten we het afmaken", aldus de man uit Emmerik.

"We zitten zeker in de strijd om de punten"

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan leek Hülkenberg lang op weg naar een puntenfinish. Echter, zag hij zijn punten tijdens de laatste ronde in rook opgaan. De Haas-rijder reed door de crash van Sergio Perez en Carlos sainz op P9, maar werd nog gepasseerd door Lewis Hamilton en Oliver Bearman. Kan hij het Marina Bay Street Circuit wel met punten verlaten?

"We zitten zeker in de strijd om de punten. De Ferrari's staan achter ons en die gaan we niet tegen kunnen houden, maar met de rest moeten we zeker kunnen vechten. We gaan het proberen te maximaliseren om zoveel mogelijk punten te pakken", besluit de 37-jarige.