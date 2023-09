Hülkenberg ziet gat met Williams groeien: "Alleen magie kan ons nog helpen"

Nico Hülkenberg beleeft momenteel zware tijden bij het team van Haas. De Duitse coureur merkt dat zijn werkgever ver achterblijft op de concurrentie en dat de onderlinge verschillen alleen maar groter worden. Hülkenberg stelt dat de achterstand op het team van Williams alleen met een flinke hoeveelheid magie kan worden verkleind.

Het team van Williams staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal heeft tot nu toe 21 punten bij elkaar gereden. Het team van Haas volgt op de achtste plaats in het kampioenschap, de Amerikaanse ploeg staat momenteel op slechts 11 punten. Het team van Alfa Romeo volgt op slechts één puntje, Haas moet dus vooral in de achteruitkijkspiegel kijken in de resterende races.

Haas-coureur Nico Hülkenberg heeft tot nu toe negen punten bij elkaar gereden, maar hij verwacht niet dat hij binnenkort dat aantal gaat uitbreiden. Hülkenberg vreest dat zijn werkgever een zeer moeilijke periode tegemoet gaat. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Om eerlijk te zijn, het lijkt erop dat Williams te ver weg is. Williams en McLaren hebben dit jaar een enorme vooruitgang geboekt en ik zie niet hoe we deze achterstand zouden kunnen verkleinen. Ik denk dat alleen magie ons nog kan gaan helpen."