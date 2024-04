Hülkenberg ontvangt reprimande na fout in pitlane

Nico Hülkenberg kende een goede kwalificatie in China. De Duitse Haas-coureur noteerde de negende tijd en hij liet en goede indruk achter. Toch sluit hij zijn dag af met een minpunt, want de stewards hebben besloten hem een reprimande te geven voor een incident in de pitlane.

Het was dringen om als eerste de pitlane te verlaten in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hülkenberg deed er alles aan om als eerste de baan op te rijden. Hij nam het heft in eigen handen en hij haalde meerdere auto's in toen het licht op groen sprong. Dit is in strijd met de regels en de stewards hebben dan ook besloten om Hülkenberg een reprimande te geven. Volgens de stewards vroeg Hülkenberg aan zijn team of hij auto's mocht inhalen in de pitlane, en zijn engineer gaf hem groen licht. De stewards namen dit mee bij het nemen van hun beslissing.