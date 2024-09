Hülkenberg baalt na GP Singapore van strategie: "Daar moeten we naar kijken"

Nico Hülkenberg heeft door zijn negende plaats twee punten overgehouden aan de Grand Prix van Singapore. Toch is de Duitser niet helemaal tevreden na de race, want hij baalt van de strategie, die hem misschien wel twee punten heeft gekost.

Haas-coureur Nico Hülkenberg was misschien wel dé verrassing van de zaterdag. De Duitser, die het hele weekend niet bepaald was opgevallen, kwam in de kwalificatie boven drijven en ging met P6 aan de haal. Na de sessie was zijn doel voor de race duidelijk: punten pakken. Dat is iets wat de man uit Emmerik sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië niet meer had gedaan. In Azerbeidzjan was hij wel dichtbij, maar Oliver Bearman passeerde hem tijdens de laatste ronde voor P10 in de race.

Strategie

In Singapore moest het dan eindelijk gaan gebeuren op het Marina Bay Street Circuit. Van de laatste drie keer dat Hülkenberg op het Singaporese stratencircuit heeft geracet, wist hij tweemaal in de punten te eindigen. En dat deed hij vandaag opnieuw. Vanaf zijn zesde startplaats kwam hij uiteindelijk als negende over de finish. "We hebben punten gescoord, dat was precies wat we wilden na gisteren. Ik ben over het algemeen tevreden met het resultaat. Op strategisch vlak moeten we wel wat dingetjes gaan analyseren, vooral de manier waarop we het gespeeld hebben", verklaart de 37-jarige tegenover Viaplay.

Hülkenberg doelt daarbij vooral op het feit dat hij achter Fernando Alonso is gefinisht. De Spanjaard maakte eerder zijn pitstop en kwam door die undercut voor de Haas-rijder terecht. Hier baalt de man uit Emmerik van. "Voor onze stop zaten we voor Fernando [Alonso, red.] en na de stop zaten we er opeens achter. Dat is iets waar we naar moeten gaan kijken. Maar al met al hebben we een goede prestatie geleverd en waren we bijna het vijfde snelste team. Het was een goed weekend."

"Tweede stint was erg intens"

Tijdens de tweede stint had Hülkenberg het echter wel zwaar. De 37-jarige had Red Bull-rijder Perez rondenlang in zijn spiegels zitten en moest tegelijkertijd het gaat naar Alonso dichten. Hoe heeft hij de tweede stint zelf ervaren? "Ja, de tweede stint was erg intens. Ik moest foutloos blijven [om Perez achter me te houden, red.]. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar het was lastig om zijn hete adem in mijn nek te voelen en tegelijkertijd het gat te dichten met Fernando. Ik zat in zijn vuile lucht en dat maakte het erg lastig. Om dan uiteindelijk dit te bereiken is een erg goed gevoel", besluit de Duitser.