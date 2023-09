Hülkenberg prijst Verstappen: "Het is fenomenaal"

Max Verstappen maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij presteert vrijwel elk weekend zeer sterk. Ook zijn collega's zijn onder de indruk. Haas-coureur Nico Hülkenberg omschrijft de prestaties van Verstappen als 'fenomenaal'.

Verstappen heeft dit seizoen al meerdere grote records verbroken. Afgelopen weekend in Monza was het weer zover. De Nederlander pakte daar het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij. In Zandvoort evenaarde hij dit record en afgelopen weekend zette hij het op tien zeges op rij. Verstappen ontving louter applaus van kenners en oud-coureurs, ook zijn huidige rivalen zijn enorm onder de indruk.

Haas-coureur Nico Hülkenberg kan het goed vinden met Verstappen. De Duitser heeft dan ook veel complimenten klaarliggen voor Verstappen. In de podcast Beyond the Grid spreekt Hülkenberg zich lovend uit: "Het is echt fenomenaal. Hij levert gewoon overal, het maakt simpelweg niet ui wat de omstandigheden zijn op de circuits. Het maakt voor hem niet uit wat voor circuit het is, of het regent, of het sneeuwt of dat het veertig graden Celsius is. Hij staat er gewoon altijd. Max domineert dit jaar, je kan het niet op een andere manier zeggen."