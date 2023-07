Haas werkt aan nieuw contract voor Hulkenberg

De rentree van Nico Hulkenberg bij Haas F1 gaat boven verwachting. De ervaren Duitser verslaat regelmatig teammaat Kevin Magnussen, is veelvuldig in Q3 terug te vinden en heeft 9 punten verzameld, mede door een sterk optreden in de sprintrace op de Red Bull Ring.

Duitse media weten te melden dat Hulkenberg binnenkort gaat verlengen. "Er wordt binnenkort aan het nieuwe contract gewerkt. Gene Haas komt naar de races in België en Hongarije", vertelde teambaas van Haas Guenther Steiner aan Sport.de. "Het komt eraan en we hopen het zo snel mogelijk rond te krijgen om een ​​nieuwe deal bekend te kunnen maken, want we zijn heel blij met Nico."

Ook teambaas is verrast door de prestaties van Hulkenberg. De Haas-coureur is ondanks enkele invalbeurten lang uit de roulatie geweest. "Ik had niet verwacht dat hij meteen in zo'n goede vorm zou zijn", zei hij. ''Hij was al drie jaar geen fulltime coureur meer, maar hij kwam hier binnen en het klikte meteen. We wisten dat hij goed was, maar we zagen niet dat hij meteen in zo'n goede vorm zou zijn."

Ook is de teambaas tevreden over de manier van werken van The Hulk. "Binnen het team heeft hij met iedereen een goede band. Als coureur weet hij goed uit te leggen wat hij wil. Het is mooi om te zien hoe hij presteert en hoe hij concurreert", sloot Steiner af.