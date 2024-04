De transfercarrousel in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract, en er komen grote veranderingen aan in de sport. Het lijkt er dan ook op dat Nico Hülkenberg heel dicht bij een deal met Audi is en dat er al een contract klaarligt.

Hülkenberg keerde vorig jaar terug in de Formule 1 bij het team van Haas. De Duitse coureur maakte een aardige indruk en ook dit jaar heeft hij nog geen grote fouten gemaakt. Hülkenberg beschikt over een aflopend contract bij Haas en het is al geruime tijd duidelijk dat hij in beeld is bij Audi. De Duitse autofabrikant neemt in 2026 het team van Sauber of, en ze lijken graag een Duitse coureur in de auto te willen zetten.

Volgens het Duitse medium F1-Insider is Hülkenberg zo goed als rond met Audi. Voor de huidige Haas-coureur zou een driejarig contract klaarliggen waar eigenlijk alleen nog maar een handtekening onder moet worden gezet. Ook de Duitse tak van Sky Sports maakt melding van zo'n contract. Dit zou dus betekenen dat hij volgend jaar eerst voor Sauber rijdt, voordat het team wordt omgedoopt tot Audi. Het medium meldt daarnaast dat Sauber eigenlijk dit jaar al over Hülkenberg wilde beschikken. Ook Carlos Sainz werd in verband gebracht met Audi, en volgens F1-Insider hebben de Duitsers hem een ultimatum tot en met half mei gesteld.