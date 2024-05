Sauber trots op komst Hülkenberg: "Topkeuze"

Vorige week werd bekend dat Nico Hülkenberg een meerderjarig contract heeft getekend bij het team van Sauber. Aangezien de Zwitserse renstal in 2026 wordt omgedoopt tot het fabrieksteam van Audi, is hij de eerste coureur voor dat project. Andreas Seidl is blij met zijn keuze.

Bij Audi is men al maanden bezig met de voorbereidingen op het Formule 1-project. Meerdere coureurs werden in verband gebracht met het project. In de afgelopen maanden ging het vooral over Nico Hülkenberg en Carlos Sainz. Eerstgenoemde is nu dus gepresenteerd, en daar zijn ze bij Sauber en Audi enorm blij mee. De Duitser komt over van het team van Haas en hij geldt als een betrouwbare coureur.

Andreas Seidl is enorm blij met Hülkenberg. Seidl is nu de CEO van Sauber, en hij heeft straks ook de leiding over het Audi-team. In een interview met Auto, Motor und Sport deelt Seidl zijn enthousiasme: "Het is voor ons essentieel om het best mogelijke duo op de grid te hebben en het is ook logisch dat het duo al in 2025 in de auto's zal zitten om het projecten direct te ondersteunen. De coureurs kunnen ons helpen op het gebied van teammotivatie en ontwikkelingsrichting. Daarom is Nico een topkeuze. Het staat buiten kijf dat hij snel is. Met zijn ervaring, teamwork en technisch inzicht heeft hij wat we nodig hebben."