Hülkenberg dankt Steiner na Sauber-nieuws

Het was nauwelijks een verrassing, maar het team van Sauber heeft bekend gemaakt dat Nico Hülkenberg vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden. De Duitser komt over van het team van Haas en hij dankt Gene Haas en Günther Steiner voor de kansen die ze hem hebben gegeven.

Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs op de grid. De Duitser kent echter een bijzondere loopbaan, want hij stond geruime tijd aan de zijlijn. Vorig jaar keerde hij terug in de Formule 1 bij het team van Haas, het was zijn eerste fulltime-zitje sinds 2019. Hülkenberg maakt een goede indruk en het is dan ook geen verrassing dat hij als eerste coureur is gepresenteerd voor het aanstaande Audi-project.

Hülkenberg is trots op de kans die hij krijgt van Sauber en Audi. De Duitser vergeet echter ook zijn huidige werkgever niet. Op Instagram reageert hij op zijn transfer, en wijst hij opvallend genoeg ook naar voormalig Haas-teambaas Günther Steiner: "Ik wil graag iedereen bij het team van Haas bedanken, en dan vooral Gene Haas en Günther. Ik wil ze bedanken voor het vertrouwen dat ze mij anderhalf jaar geleden hebben gegeven om terug te keren in de Formule 1. Ik zal er alles aan gaan doen om in de komende negentien races zo goed mogelijk te presteren."