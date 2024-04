Ralf Schumacher stelt dat Hülkenberg al eerder naar Sauber kon gaan

Gisteren werd bekend dat Nico Hülkenberg vanaf 2025 gaat rijden voor het team van Sauber. De Zwitserse renstal wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi, dus er liggen veel kansen. Volgens Ralf Schumacher kon Hülkenberg eind vorig jaar al overstappen naar Sauber.

Het was nauwelijks een verrassing dat Hülkenberg deze stap zou gaan zetten. Al weken gonsde het van de geruchten en vrijdagochtend maakte het team van Haas bekend dat Hülkenberg de renstal na dit jaar gaat verlaten. Vlak daarna bevestigde Sauber en Audi de komst van Hülkenberg. De ervaren Duitser tekent een meerderjarige deal en hij is daarmee dus de eerste coureur van het Audi-project.

2023

Oud-coureur Ralf Schumacher zag de transfer van Hülkenberg al aankomen. Volgens Schumacher was dit niet meer dan logisch en dat legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Het was te voorzien dat hij niet bij Haas zou blijven. Er was vorig jaar al een poging om over te stappen. Maar de optie werd gelicht aan de kant van Haas, dus het is logisch dat hij nu de overstap maakt. Ik ben natuurlijk blij, want we wilden graag een Duitse coureur in een Duitse auto zien. Voor Nico is het natuurlijk ook een geweldig toekomstperspectief."

Succes

Schumacher denkt dat Hülkenberg bij Audi kans kan maken op successen. De Duitse oud-coureur ziet genoeg kansen voor zijn landgenoot: "Nico moet misschien wel een beetje langer wachten, aangezien Sauber momenteel niet zo sterk is. Maar dat kan wel snel gaan veranderen. De Formule 1 is zwaar en schrijft zijn eigen regels. We zien bij Mercedes wat er dan kan gebeuren. Vanaf 2026 is er een compleet nieuw concept en de teams moeten er het beste van zien te maken. Je moet nu al de basis leggen daarvoor en ik denk dat Andreas Seidl weet wat hij doet. Dat betekent zeker dat er kansen zijn."