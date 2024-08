Hülkenberg tempert torenhoge Audi-verwachtingen

Nico Hülkenberg is bezig aan zijn laatste maanden als Haas-coureur. Hij maakt de overstap naar het project van Audi, wat dus ook betekent dat hij een jaartje voor Sauber zal gaan rijden. Hülkenberg is nog altijd trots op zijn stap, maar hij weet dat Audi niet direct kan schitteren.

Audi betreedt in 2026 de Formule 1. De Duitse autobouwer tovert het team van Sauber dan om in een fabrieksteam en ze barsten van de ambities. Met Mattia Binotto en Jonathan Wheatley hebben ze twee ervaren mannen binnengehaald om het team te gaan leiden. Nico Hülkenberg werd een aantal maanden gepresenteerd als de eerste coureur van het project, maar hij blijft realistisch.

Het is immers niet de verwachting dat Audi direct zal gaan heersen in de Formule 1. Hülkenberg realiseert zich dat ook en hij is realistisch als hij zijn toekomstplannen bespreekt met de internationale media: "Het is een enorme uitdaging, daar bestaat geen twijfel over. Ik ga als een Duitse coureur naar Audi, wat een Duitse fabrikant is, en dat brengt veel aandacht en verwachtingen met zich mee. Het wordt dus niet makkelijk. Mijn benadering gaat echter niet veranderen. Ik ga daar alles geven en ik ga zoveel mogelijk proberen bij te dragen. Daar ben ik dol op, en ik hoop dat we het als collectief spannend kunnen maken."