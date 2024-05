Hülkenberg pakt pijnlijk Formule 1-record

Nico Hülkenberg kwam afgelopen weekend in Miami als elfde over de streep. De Duitse Haas-coureur liep net een WK-puntje mis, maar hij pakte wel een ander negatief record. Hij is nu namelijk de coureur met de meeste Grands Prix zonder zege in de Formule 1.

Hülkenberg is één van de meest ervaren coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Duitser debuteerde in 2010, en hij is uitgegroeid tot een gewaardeerde naam in de sport. Hij zal voorlopig niet verdwijnen, want hij tekende eerder deze maand een contract bij het Audi-project. Hülkenberg heeft zeer veel ervaring, maar het is hem nog steeds niet gelukt om te winnen, of om op het podium te finishen.

Hülkenberg heeft al geruime tijd het record van de meeste Grands Prix zonder podium in handen, maar daar is nu nog een record bijgekomen. De Duitser is nu namelijk de coureur met de meeste Grands Prix zonder zege in de Formule 1. In China evenaarde hij Andrea De Cesaris, maar nu heeft hij het record in zijn eentje in handen. Het record staat nu op 209 Grands Prix zonder zege. Aangezien Hülkenberg voorlopig nog niet zal vertrekken uit de Formule 1, heeft hij nog genoeg kansen om deze records van zich af te werpen.