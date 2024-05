Hülkenberg ziet Sainz als ideale Audi-teamgenoot

Het is geen geheim dat Audi direct wil scoren als ze in 2026 de Formule 1 betreden. Ze willen een ijzersterk rijdersduo de baan opsturen, en met Nico Hülkenberg hebben ze eerste wenscoureur al binnen. De Duitser zou het geweldig vinden als ook Carlos Sainz voor het team komt rijden.

Het gonsde maanden van de geruchten over de rijders van Audi. De Duitse autobouwer neemt in 2026 het team van Sauber over, en volgend jaar willen ze al over de gewenste coureurs beschikken. Nico Hülkenberg en Carlos Sainz werden in verband gebracht met het team. Eerder deze maand werd de komst van Hülkenberg officieel, en men zit al heel erg lang achter Sainz aan. De Spanjaard heeft echter nog meer opties.

Hülkenberg en Sainz werkten in het verleden al eens samen bij het team van Renault. Ze kennen elkaar dan ook goed, en Hülkenberg ziet het zitten om weer samen te gaan werken. De huidige Haas-coureur is daar heel erg duidelijk over in een interview met DAZN: "Ik hecht heel erg veel waarde aan Carlos, want hij is een ongelooflijke coureur. We waren in 2018 al teamgenoten bij Renault en ik vond het leuk om een team met hem te delen. Als coureur wil je op sportief vlak je beste optie kunnen kiezen. Persoonlijk zou ik het geweldig vinden."