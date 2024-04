Advies voor Hülkenberg: "Verleng je contract niet"

Het is nog lang niet duidelijk hoe de grid er in 2025 uit zal zien. Veel Formule 1-coureurs beschikken over een aflopend contract en er liggen veel kapers op de kust. Ook Nico Hülkenberg beschikt over een aflopend contract en Ralf Schumacher adviseert hem om zijn contract bij Haas niet te verlengen.

Hülkenberg keerde vorig jaar terug in de Formule 1 bij het team van Haas. De Duitser presteerde zeker niet slecht en hij lijkt zich zeer goed te voelen. Aangezien hij over een aflopend contract bij Haas beschikt, is het hoogstens onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Hij werd eerder al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het Audi-project, maar het is niet duidelijk hoe dat ervoor staat.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher raadt zijn landgenoot aan om ergens anders te gaan kijken. Bij de Duitse tak van Sky Sports wordt Schumacher gevraagd of Hülkenberg zijn contract moet verlengen: "Nee, absoluut niet." Volgens Schumacher is Haas beter voor een ander soort coureurs: "Het is een geweldig team en alles zal daar beter worden. Maar de structuur is er niet. Ze kijken niet naar de toekomst. Er worden investeringen gedaan, maar niet omdat teameigenaar Gene Haas andere ideeën heeft. Het is een leuk, klein team voor nieuwkomers zoals Oliver Bearman, maar meer is het ook niet."