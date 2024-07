Dag 1 in Hongarije: Het Haas-dilemma

Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen in Hongarije verreden. In de twee trainingen op de Hungaroring gebeurde er niet bepaald veel onverwachtste dingen. Het team van Haas zette weer hun reservecoureur in, en dat zorgde voor een opmerkelijke situatie.

Voorafgaand het raceweekend maakte het team van Haas bekend dat Kevin Magnussen na dit seizoen gaat vertrekken. Het nieuws kwam voor niemand als een verrassing, want al weken is duidelijk dat de Deen geen toekomst heeft bij het team. Nico Hülkenberg vertrekt na dit seizoen ook, en hij moest zijn auto in de eerste vrije training afstaan aan reservecoureur Oliver Bearman. Laatstgenoemde heeft voor 2025 wél een contract bij Haas.

Drie coureurs

Bearman mag dit jaar meerdere vrije trainingen rijden, en dat was dus ook gisteren het geval. De Britse coureur was overal te zien op de sociale media van Haas. De Amerikaanse renstal leek haast te spreken van een soort line-up van drie rijders. Bearman is de enige met een Haas-contract voor volgend jaar, en dat kan voor opvallende situaties gaan zorgen. Want op welke coureur gaat Haas zich nu het meeste focussen.

Toekomst

Tijdens vrije trainingen moet Bearman zich uiteraard laten zien, maar hij is wel de man met de toekomst. Hülkenberg scoort de meeste punten, maar hij stapt volgend jaar over naar concurrent Sauber. Magnussen zal volgend jaar waarschijnlijk niet meer rijden in de Formule 1, en hij kan dus geen informatie meegeven naar een nieuwe werkgever. Bearman lijkt in deze situatie dus de coureur te zijn die de meeste aandacht gaat krijgen, maar dat zou dan weer niet logisch zijn. Het is leuk dat Haas hun jonge oogappel zoveel kansen geeft, maar het kan voor veel ongemak zorgen. Bearman heeft de toekomst, maar op wie moet Haas zich focussen in het heden? Bij het team weten ze vast waar ze mee bezig zijn, maar het is zeer zeker opvallend.