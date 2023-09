Hülkenberg bezorgt Haas forse boete met snelheidsovertreding

De stewards hadden het druk tijdens de derde vrije training in Singapore. Ze moesten eerder al een boete uitdelen aan Ferrari-coureur Carlos Sainz, maar de Spanjaard was niet de enige hardrijder. Ook Nico Hülkenberg is op de bon geslingerd, hij maakte het wel heel erg bont tijdens de training.

In de pitlane in Singapore geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur. Als een coureur te hard rijdt tijdens een vrije training, dan volgt er vrijwel automatisch een boete. In Singapore ging Haas-coureur Nico Hülkenberg over de schreef tijdens de derde vrije training. De Duitser reed 63,7 kilometer per uur door de pitlane en dat is tegen de regels. Haas heeft een boete van 400 euro ontvangen.