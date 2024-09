Ricciardo kritisch na race in Monza: "Waren ook zonder straffen te langzaam"

De Grand Prix van Italië was verre van ideaal voor Daniel Ricciardo. De Australiër ontving tweemaal een tijdstraf en kwam zodoende niet in de buurt van de punten. Al is de coureur van Visa Cash App RB van mening dat een puntenfinish ook zonder tijdstraffen onmogelijk was geweest.

Daniel Ricciardo startte de GP van Italië als twaalfde en hoopte vanaf deze positie mee te kunnen vechten om de posities die punten opleveren, maar het ging voor de 35-jarige VCARB-coureur al mis in de openingsronde. Bij het ingaan van Variante Ascari keerde de Australiër, die net Nico Hülkenberg had gepasseerd, terug naar de racelijn om zo de snelst mogelijke lijn door de snelle bochten acht, negen en tien te kunnen nemen. Daarbij had hij echter de Haas-coureur, die nog gedeeltelijk naast hem reed, over het hoofd gezien. Zodoende raakten de twee elkaar, waardoor Hülkenberg van de baan schoot en de Australiër bestraft werd met een tijdstraf van vijf seconden.

Maar hier bleef het niet bij voor de man uit Perth, die zijn straf probeerde uit te zitten tijdens zijn eerste pitstop. Zijn team raakte echter te vroeg de bolide van de achtvoudig Grand Prix-winnaar aan, wat leidde tot een extra straf van tien seconden. Ricciardo kon daarna niks meer uitrichten en kwam uiteindelijk als dertiende over de finish.

"Waren niet snel genoeg"

Ricciardo had na zijn rampzalige race veel verschillende excuses kunnen gebruiken, maar wees slechts naar één oorzaak: "Uiteindelijk waren we niet snel genoeg, zelfs zonder de straffen", stelt de VCARB-rijder tegenover F1.com. "We hebben het geprobeerd en ik genoot van de wheel-to-wheel-race aan het begin, maar ik raakte Nico in bocht acht. Ik sprak hem na de race aan en heb hem mijn verontschuldiging aangeboden. Ik dacht dat er genoeg ruimte was, maar ik voelde het contact, dus gaf ik hem niet genoeg ruimte. Het is moeilijk als je hard racet, maar de kleinste marges maken het verschil, dus het spijt me voor hem."