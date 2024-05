Haas gediskwalificeerd vanwege fout met achtervleugels

Het team van Haas is geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie in Monaco. Het team moest zich na afloop van de kwalificatie bij de stewards melden nadat de Technical Delegate van de FIA iets had ontdekt aan de achtervleugels. De stewards gaven aan dat dit tegen de regels is, en beide auto's zijn gediskwalificeerd.

Dit betekent dat Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de race van morgen vanuit de pitlane moeten starten. Ze hadden zich als twaalfde en vijftiende gekwalificeerd. De stewards concludeerden dat een gedeelte van de achtervleugels niet aan de regels voldeed. Volgens Haas komt dit door het feit dat ze dit weekend met een nieuw design rijden, en daar ging het dus mis. Het vorige design voldeed namelijk wel aan de regels.