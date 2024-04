Officieel: Hülkenberg stapt over naar Sauber

Het is officieel: Nico Hülkenberg rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Sauber. De Zwitserse renstal wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi. Het nieuws komt voor weinig mensen als een verrassing, omdat Hülkenberg eerder vanochtend bekend maakte dat hij na dit jaar vertrekt bij Haas.

Na het nieuws van zijn exit bij Haas was het wachten op de bevestiging van zijn overstap naar Sauber. De Zwitserse renstal heeft dit nu dan ook bevestigd. Hij tekent een meerderjarig contract en hij zal flink worden betrokken bij de ontwikkeling van de eerste Formule 1-wagen van Audi. Hij is de eerste coureur die wordt bevestigd voor het Audi-project. Het wordt zijn tweede periode bij Sauber, want eerder reed hij al voor het team in 2013. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.