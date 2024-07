Hülkenberg versloeg Perez met slim trucje

Nico Hülkenberg was één van de grote verrassingen van de Oostenrijkse Grand Prix. De Duitser kwam als zesde over de streep nadat hij Sergio Perez wist te verslaan. De twee vochten een spannend duel uit, en Hülkenberg legt uit dat hij een opvallende tactiek gebruikte.

Het team van Haas verliet Spielberg in een feeststemming. Hülkenberg en zijn teamgenoot Kevin Magnussen kwamen allebei in de punten over de finish. Hülkenberg was de winnaar van de dag met een spectaculaire zesde plaats, terwijl zijn Deense teamgenoot het ook niet slecht deed met de achtste plaats. Hülkenberg won een duel van Red Bull-coureur Sergio Perez, en dat hadden weinig mensen verwacht.

Na afloop van de race was Hülkenberg apetrots op zijn resultaat. De Duitser lachte zijn tanden bloot toen hij bij F1 TV zijn race analyseerde: "Vooral aan het einde was het intens, maar ik denk dat het ook vooraan intens was met Lando en Max! Het scheelde niet veel. Ik was echt hard aan het pushen om Checo achter me te houden, maar de laatste twee ronden waren mijn banden echt helemaal op. Ik verloor de auto bijna helemaal bij het uitkomen van bocht tien, ik ging gedeeltelijk door het grind en had een flinke tankslapper. In bocht drie liet ik Checo ervoor komen, zodat ik DRS kreeg voor het volgende rechte stuk, en zo kwam ik weer aan kop te rijden. Gelukkig was het de laatste ronde, want nog een ronde had ik niet overleefd."