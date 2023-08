Hülkenberg naar stewards vanwege blokkeren Verstappen

Max Verstappen sloot de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort af met de tweede tijd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een opvallend moment aan het begin van de sessie. Hij was bezig met een snelle tijd toen hij ineens de Haas van Nico Hülkenberg tegenkwam.

Hülkenberg reed midden op het circuit toen Verstappen bezig was met zijn eerste vliegende ronde. De Nederlander reageerde nogal kwaad over de boordradio en de stewards keken naar het moment. Ze hebben besloten om een onderzoek in te stellen, Hülkenberg en Verstappen moeten zich na afloop van de sessie melden om het incident te bespreken. Eerder dit seizoen werden voor soortgelijke acties gridstraffen uitgedeeld.