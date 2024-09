Hülkenberg ziet geen titelduel tussen Verstappen en Norris

In Azerbeidzjan gaat het titelduel tussen Max Verstappen en Lando Norris weer verder. Alle ogen zijn gericht op de Norris, want McLaren heeft besloten hem als kopman aan te wijzen. Nico Hülkenberg denkt dat er momenteel nog geen echt titelgevecht gaande is.

Hülkenberg heeft onderweg naar Bakoe uitgebreid kunnen bijpraten met de twee kanshebbers voor de wereldtitel. Verstappen postte een foto op Instagram waarop te zien was dat hij samen met Hülkenberg en Norris naar Azerbeidzjan vloog. Het is geen geheim dat Verstappen het goed kan vinden met deze coureurs, en ze kunnen er dan ook best om lachen. Tijdens de vlucht werd ook de titelstrijd besproken.

Gesprekken

Hülkenberg kan er wel om lachen als hij in Bakoe wordt gevraagd naar de gesprekken tijdens de vlucht. Tegenover de internationale media laat hij weten dat er over de titelstrijd werd gesproken: "Tuurlijk praten we. We zitten daar niet uren stil hoor! We praten over veel dingen, maar het is altijd chill. Maar dat blijft wel privé. Maar je ziet dat die twee een goede relatie hebben. Het is ook logisch om samen te reizen. We komen allemaal vanuit dezelfde plek en ze bundelen zodoende onze krachten door samen te reizen. Dat is gewoon makkelijk."

Titelgevecht

Hülkenberg wil niets zeggen over de gesprekken tijdens de vlucht, maar hij wil wel wat zeggen over de titelstrijd. De Duitser heeft er een opvallende mening over: "Ik heb natuurlijk alle races gezien, maar meer vanuit mijn eigen perspectief! Dus meer focus op de coureurs waar mij mee vechten. Je kunt wel zeggen dat McLaren op dit moment de zaken heeft weten om te draaien. Ze hebben op dit moment de snelste auto op de grid en ze zijn degene die iedereen wil verslaan. Max heeft nog altijd een comfortabele voorsprong qua punten. Dus ik denk dat het nog niet echt een titelgevecht is."