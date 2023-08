Hulkenberg '100%' blij met F1-comeback ondanks lastigheden Haas

Nico Hulkenberg heeft geen spijt van zijn beslissing om terug naar de Formule 1 te komen. De Duitse coureur zette zijn handtekening onder een contract met het Amerikaanse Haas, dat momenteel achtste in het constructeursklassement staat, en niet sterk genoeg is om op consistente basis punten te scoren.

Nico Hulkenberg werd afgelopen winterstop om zijn diensten gevraagd door het Formule 1-team van Haas, dat op zoek naar een ervaren coureur was om de tegenvallende Mick Schumacher te vervangen. De 35-jarige coureur ging akkoord, en met Kevin Magnussen als teamgenoot kon de Duitse coureur tijdens de eerste seizoenshelft van 2023 hier en daar sterke resultaten neer zetten; vooral tijdens de kwalificaties.

Door maar liefst zesmaal door naar Q3 te komen, wist Hulkenberg veelal een goede basis voor de Grands Prix op zondag neer te zetten. Maar tot een frequente puntenscore kwam het echter niet. De coureur wist weliswaar teamgenoot Magnussen te verslaan, maar met een puntentotaal van negen voor Hulkenberg en twee voor zijn teamgenoot, is het nog niet helemaal koek en ei bij Haas.

De Haas-bolide lijkt in de racetrim zeer veel moeite te hebben om de banden heel te houden, waardoor de sterke prestaties van Hulkenberg op de zaterdagen tenietgedaan worden. Maar dat er een gefrustreerde Hulkenberg de zomerstop in is gegaan, is echter niet het geval. Integendeel juist:

"We blijven vechten, en we blijven hard aan het werk. Toen ik hier begon wist ik dat het niet altijd zonneschijn zou zijn. Ik wist dat er ook hele lastige dagen bij zouden zitten. Tuurlijk zijn die zondagen een beetje frustrerend en teleurstellend. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. Maar ik haal er nog steeds veel plezier uit. Ik ben nog steeds hartstikke blij met het feit dat ik terug (in de F1) ben. Alle positieve dingen wegen op tegen de problemen op zondag."

Op de vraag of Hulkenberg nog steeds positief terugkijkt naar zijn beslissing om voor Haas te racen, antwoordt hij tevreden: "Jazeker - 100%."

Volgens Hulkenberg zijn de problemen van de VF23-bolide makkelijk te identificeren. "Het is simpelweg een tekort aan grip. Als je geen grip hebt, glij je meer op het asfalt. Daardoor komen de banden op een te hoge temperatuur, waardoor ze sneller opraken. Het is een vicieuze cirkel."

"De auto is uitstekend in het in werking brengen van nieuwe banden, waardoor we tijdens de kwalificaties zo goed zijn. Maar tijdens de races wordt er teveel van het rubber gevraagd omdat er lange stints gereden moeten worden, en dan werkt de auto minder goed", concludeert de coureur.