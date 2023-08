Steiner verklaart waarom Haas rijdersduo Hulkenberg-Magnussen voor 2024 behoudt

Vele geruchten over potentiële nieuwe coureurs bij het Amerikaanse Formule 1-team van Haas kwamen de afgelopen maanden tot leven, maar met het officiële nieuws dat Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen ook voor volgend jaar een fulltime stoeltje bij hun huidige werkgever hebben, wist Haas-baas Guenther Steiner daar snel een einde aan te maken. De Noord-Italiaanse teambaas legt uit waarom hij vasthoudt aan zijn huidige coureurs.

Tot het 2020-seizoen van de Formule 1 stond Haas F1 met twee ervaren coureurs op de grid, namelijk Kevin Magnussen en Romain Grosjean. Beide heren werd aan het eind van dat jaar echter de deur gewezen, en Haas besloot om voor de daaropvolgende jaren juist voor een jong en onervaren rijdersduo te kiezen. Mick Schumacher en Nikita Mazepin waren toentertijd de aangewezen vervangers, maar ruim twee jaar later zijn ook deze coureurs niet meer bij Haas F1 werkzaam.

Sinds dit jaar heeft Guenther Steiner, teambaas van de Amerikaanse equipe, juist weer voor een rijdersduo gekozen met veel F1-ervaring. En, ook voor 2024 zal het aan deze keuze vast gaan houden, werd recentelijk bekendgemaakt. Steiner legt uit waarom Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen ook voor volgend jaar de fulltime coureurs voor Haas zijn.

"Als je naar de opties (op de coureursmarkt) kijkt, dan zie je dat er weinig risicovrije opties zijn. En ik wou op dit moment geen onnodige risico's nemen. Tuurlijk zou je een risico kunnen nemen wanneer de situatie daarvoor beschikbaar is, maar momenteel willen we stabiel blijven."

"Het ene deel van het team, namelijk de coureurs, hebben we nu dus voor elkaar. Nu is het zaak om het andere deel, namelijk de auto, te verbeteren. Het gaat erom dat we stapje voor stapje verder komen. Vorig jaar was ons rijdersduo een reden voor bezorgdheid (Magnussen-Schumacher). Dit jaar niet. En volgend jaar ook niet. Mooi, nu hebben we een vakje afgekruist en kunnen we naar het volgende onderdeel dat we moeten verbeteren", concludeert Steiner.