De Formule 1-coureurs van 2023: Nico Hülkenberg, de eeuwige comeback

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel zeven Nico Hülkenberg, de eeuwige comeback-koning.

Naam: Nico Hülkenberg (Duitsland, 19 augustus 1987)

Eindklassering 2023: Zestiende

WK-punten: 9

Beste klassering: zevende

Comeback

Voor het eerst sinds 2019 mocht Nico Hülkenberg zich klaarmaken voor een volledig seizoen in de Formule 1. Het team van Haas verraste eind vorig jaar vriend en vijand door Hülkenberg te contracteren voor 2023. De Duitser maakte in de afgelopen jaren vooral naam als invaller. In 2022 reed hij nog twee races voor Aston Martin, maar daar wist hij geen onverwoestbare indruk achter te laten.

Toch koos Haas dus voor de diensten van Hülkenberg en dat was een gewaagde zet. Hülkenberg had immers alles te verliezen, met zijn ervaring zou een tegenvallende prestatie een nog grotere tegenvaller zijn. Daarnaast werd hij ook nog gekoppeld aan Kevin Magnussen, die twee hadden in het verleden nog weleens ruzie met elkaar.

Interne rust

Dit jaar was alles weer koek en ei tussen de twee en dat resulteerde in weinig spanning in het team. Het was precies wat het worstelende Haas nodig had. Nadat ze in 2022 een seizoen beleefde waarin het soms meer ging om de crashes van Mick Schumacher dan de resultaten, was interne rust belangrijker dan ooit.

Hülkenberg bracht die rust en dat leek in eerste instantie goed uit te pakken. Hij kon zijn teamgenoot Magnussen aardig bijhouden en in Australië scoorde hij een mooie zevende plaats. Het leverde hem zes WK-punten en een grote glimlach op. In de daaropvolgende races vielen zijn prestaties echter flink tegen.

In de kwalificaties ging het echter veel beter. Hülkenberg bereikte met enige regelmaat Q3 en in Canada reed hij zelfs de tweede tijd. Het was een waanzinnig resultaat waar hij slechts een paar uur van mocht genieten. Hij kreeg een gridstraf van drie plaatsen, maar de vijfde startplaats was alsnog mooi voor Haas. Hij viel in de race ver terug en de vijftiende finishplaats was dan ook niet wat hij nodig had.

Frustratie

In de Oostenrijkse sprintrace scoorde Hülkenberg nog WK-punten. Het was direct zijn laatste puntenscore van het seizoen. Haas en Hülkenberg zakten steeds verder in en dat zorgde voor veel frustratie. De nieuwe updates van Haas functioneerden niet en dat was extreem pijnlijk. Hülkenberg besloot zelfs niet langer met de geüpdatete bolide te rijden en daardoor werden zijn prestaties zelfs iets beter.

De frustratie was aanwezig, maar het is de vraag of de ‘Hulk’ wel kwaad moet zijn. Wie naar zijn cijfers kijkt, ziet namelijk dat hij het best wel goed heeft gedaan. Op vrijwel alle punten heeft hij namelijk beter gepresteerd dan zijn teamgenoot Magnussen. De Deen rijdt al wat langer voor Haas, maar toch werd hij naar huis gereden door Hülkenberg.

Onderlinge duel

In zowel de kwalificaties als de races presteerde Hülkenberg beter. Dertien keer kwam de Duitser voor zijn teamgenoot over de streep en hij kwalificeerde zich vijftien keer op een betere positie. Daarnaast pakte hij drie keer zoveel punten als Magnussen en viel hij slechts twee keer uit. Magnussens hoogste startpositie was wel beter dan die van Hülkenberg, maar zonder gridstraf in Canada had de Duitse coureur ook hier ‘gewonnen’.

Hülkenberg mag dus best tevreden op vakantie gaan. Hij heeft veel twijfel over zijn comeback weggenomen. Nee, hij scoorde geen vrachtlading aan punten, maar de Haas was ook geen superbolide. Het leek soms wel alsof Hülkenberg en Magnussen rond reden in een stugge tractor. Het onderlinge duel is dan ook het punt waar vooral naar moet worden gekeken. Op dit punt heeft Hülkenberg glansrijk gewonnen. Comeback geslaagd, alweer.