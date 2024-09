Binotto staat voor coureursdilemma: "Gaan we voor ervaring of voor iets anders?"

Sauber - dat in 2026 Audi wordt - heeft voor het Formule 1-seizoen 2025 vooralsnog alleen Nico Hülkenberg vastgelegd, maar wie wordt de teamgenoot van de Duitser? Kersvers Audi-kopstuk Mattia Binotto is nog altijd bezig met het vinden van de juiste tweede coureur, maar heeft nog niet bepaald welk type coureur hij zou willen.

Sauber, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, is nog altijd op zoek naar een tweede coureur voor 2025. Het Zwitserse team haalde Nico Hülkenberg al binnen en hoopte Carlos Sainz als tweede coureur toe te voegen aan het team, maar de Spanjaard besloot toch naar het team van Williams te gaan.

Gevestigde naam of opkomend talent?

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die de nieuwe Chief Operating en Chief Technical Officer bij het Formule 1-project van Audi is, heeft het benoemen van een tweede coureur aangewezen als een van zijn eerste taken. Echter, hij moet eerst met de Audi-bazen gaan afspreken of ze voor een gevestigde naam als Valtteri Bottas zullen kiezen, of voor een opkomend talent zoals Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto of voormalig F2-kampioen Théo Pourchaire, die volgens de Italiaan ook een goede kans maken op het zitje naast Hülkenberg.

"Ik ben hier pas een paar weken, dus het is nog vroeg voor mij", vertelt de ex-Ferrari-teambaas tegenover Motorsport.com. "Maar het is zeker iets wat we moeten beoordelen: gaan we voor ervaring of voor iets anders? Dit is een project met een langetermijndoelstelling, dus [de vraag is, red.] wat is het beste voor ons vanaf nu tot het einddoel? Is het beter om op korte termijn ervaring op te doen en dan over te stappen op iets anders? Dat moeten we beslissen en ik denk dat we daar vandaag nog geen antwoord op kunnen geven. We luisteren zeker naar alle potentiële coureurs. We zijn zeker aan het evalueren wat de voor- en nadelen zijn om tot het beste compromis te komen."

"Zo snel mogelijk"

Momenteel heeft Sauber het in de koningsklasse van de autosport erg lastig. Het team lijkt de langzaamste bolide op de grid te hebben, en er zal veel moeten gebeuren om daar verandering in te gaan brengen. Om niet te veel afgeleid te raken van de problemen met de C44, wil Binotto ook niet te lang wachten met de aankondiging van de tweede coureur. Maar wanneer wordt de knoop doorgehakt? "Ik denk dat we zo snel mogelijk zullen beslissen, zonder twijfel, want we moeten het team klaarstomen voor volgend jaar en voor de toekomst", zei de Italiaan. "We moeten ook stoppen met speculeren, want dat is niet in ons belang. Maar tot nu toe is er nog geen beslissing genomen over wat het beste zal zijn."